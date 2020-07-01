У Чернівцях послабили карантин



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У години пік громадський транспорт Чернівців курсуватиме в режимі спецперевезень

У громадський міський транспорт тепер пускатимуть всіх при наявності захисної маски і без ознак ГРВІ

У Чернівцях міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт пускатимуть всіх громадян, а не тільки за спецпроїзними довідками з роботи.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької міськради.

«На період роботи транспорту в режимі спеціальних перевезень при наявності вільних сидячих місць в Чернівцях з 2 липня дозволений з 10:00 години до 22:00 години проїзд інших категорій громадян за умови дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в години пік, до 10-ї ранку, громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень.

«У салон транспортного засобу громадян пускатимуть тільки при наявності захисної маски і без ознак ГРВІ. Перевезення пасажирів в умовах карантину здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб», - додали в міськраді.

Пільги на оплату проїзду в режимі спецперевезень не діють. Через відновлення внутрішньообласного сполучення Чернівецька міська рада припинила підвезення медиків за кошти міського бюджету.

Крім того, мер Чернівців звернувся до голови ОДА Сергія Осачука з проханням відновити залізничне сполучення з містом при дотриманні протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 29 червня чернівецькі медики упродовж отримали лабораторні підтвердження 56 випадків зараження коронавірусом.

До слова, глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.