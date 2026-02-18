Головна Країна Здоров'я
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
колаж: glavcom.ua

На Львівщині госпіталізували двох жінок із малярією після відпочинку в Занзібарі

У Львівській області зафіксовано два випадки тропічної малярії – найнебезпечнішої форми хвороби, спричиненої паразитом Plasmodium falciparum. Пацієнтки повернулися з відпочинку в Танзанії, де нехтували правилами хіміопрофілактики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Дві жінки (40 та 45 років) перебували на відпочинку в Танзанії (о. Занзібар) у період з 19 по 29 січня 2026 року.

Перед поїздкою мандрівниці вакцинувалися проти жовтої гарячки, проте не проходили хіміопрофілактику малярії, попри перебування в зоні високого ризику. Під час перебування в Африці пацієнтки отримали численні укуси комарів.

«У період 7–8 лютого з’явилися перші симптоми: загальна слабкість, біль у м’язах та суглобах (спина, кінцівки). Надалі спостерігалося підвищення температури тіла до 38,7°С, задишка, нудота. 12 лютого одна з пацієнток відзначила появу жовтяниці та зниження температури, після чого обидві звернулися за медичною допомогою», – розповіли в центрі контролю хвороб.

Лабораторне дослідження крові підтвердило наявність паразита з високим рівнем паразитемії. Станом на 16 лютого пацієнтки перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. За словами медиків, після початку інтенсивного лікування загальний стан жінок покращився, загрози життю наразі немає.

Нагадаємо, на території України є комарі, що можуть переносити малярію. Про це заявив ентомолог Євгеній Халаїм та пояснив, чим вони відрізняють від інших комах цього виду в інших країнах. Євгеній Халаїм пояснює, що малярійні комарі в Україні відрізняються від виду з Африки. Та попри це вони мають загрозу для здоров’я людини та переносять відомі інфекції.

