Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю
фото: Максим Козицький/Telegram

На Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів

У ніч на 7 лютого та вранці ворог масовано атакував Львівщину безпілотниками і ракетами. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Львівської ОВА Максима Козицького.

Під час тривоги, яка тривала на Львівщині понад шість годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило.

Частину безпілотників збила протиповітряна оборона. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

«Через те, що poсiяни прицільно били по обʼєктах енергетики в різних областях нашої держави, відключення світла можуть тривати значно довше. Зарядіть пристрої першої необхідності», – закликав Козицький.

Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото) фото 1
Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі без води та тепла були шість тисяч місцевих жителів. Станом на 12:45 подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі відновили.

В області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

Нагадаємо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей. 

Так, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Тим часом на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. 

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад. 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік. 

