У Рівному виявлено тропічну малярію

Це перший випадок завізної малярії на Рівненщині у 2025 році

Жінка захворіла на тропічну малярію після повернення з Індії

У Рівному виявлено випадок завізної тропічної малярії. Хворобу діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми з'явилися приблизно через два тижні після її поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря та була госпіталізована до інфекційного відділення Центральної міської лікарні Рівного. Лікарі встановили діагноз: малярія, викликана збудником Plasmodium falciparum. Цей вид є найбільш небезпечним і може призводити до тяжких ускладнень.

Це перший випадок завізної малярії на Рівненщині у 2025 році. Востаннє подібне захворювання фіксували у 2022-му.

Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб вже проводять комплекс профілактичних заходів. Вони здійснюють ентомологічне обстеження, встановлюють межі можливого осередку та визначають коло контактних осіб для запобігання поширенню хвороби.

Медики наголошують: якщо ви нещодавно подорожували до тропічних країн і маєте симптоми, схожі на застуду (підвищення температури тіла, озноб, рясне потовиділення, головний біль, біль у м'язах, швидка втомлюваність), негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, у Рівному дитина проковтнула ртуть з термометра. Про подію розповів лікар обласної лікарні Максим Красько, передає «Главком».

До медичного закладу звернулись батьки, які повідомили що їхня п'ятирічна дитина відкусила кінчик старого ртутного термометра та проковтнула ртуть.

До слова, Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало три спалахи гострих кишкових інфекцій протягом тижня з 14 по 20 липня. Випадки захворювань зареєстровано у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 осіб, з яких 19 – діти. Усім пацієнтам надано необхідну медичну допомогу в лікарнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Медики наголошують, що кількість захворювань на ГКІ прогнозовано зростає влітку. У зв'язку з цим, МОЗ нагадує про важливість дотримання профілактичних заходів: дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти; не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання; мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати; не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.