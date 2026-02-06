На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені
На цей час відомо про трьох поранених
У селі Дуліби на Львівщині увечері 6 лютого стався вибух. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю, постраждало троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини та Львівську обласну прокуратуру.
Зазначається, що 6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби. За попередньою інформацією, сталося це на території Стрийського автотранспортного підприємства. Внаслідок вибуху постраждало троє осіб та була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.
«Усіх постраждалих доставлено у лікарню, двоє з них перебувають у важкому стані. Розбір завалів триває», – йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.
