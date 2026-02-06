На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені

На цей час відомо про трьох поранених

У селі Дуліби на Львівщині увечері 6 лютого стався вибух. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю, постраждало троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини та Львівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби. За попередньою інформацією, сталося це на території Стрийського автотранспортного підприємства. Внаслідок вибуху постраждало троє осіб та була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.

фото: ДСНС

«Усіх постраждалих доставлено у лікарню, двоє з них перебувають у важкому стані. Розбір завалів триває», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.

фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Бучанському районі поліція з’ясовує обставини вибуху в багатоповерхівці, що стався через порушення правил поводження з газовим обладнанням. Працівники поліції встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.

Як повідомлялося, у селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки.

До слова, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.