На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені
Інцидент стався на території Стрийського автотранспортного підприємства
фото: Львівська обласна прокуратура

На цей час відомо про трьох поранених

У селі Дуліби на Львівщині увечері 6 лютого стався вибух. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю, постраждало троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини та Львівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби. За попередньою інформацією, сталося це на території Стрийського автотранспортного підприємства. Внаслідок вибуху постраждало троє осіб та була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.

На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені фото 1
На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені фото 2
фото: ДСНС

«Усіх постраждалих доставлено у лікарню, двоє з них перебувають у важкому стані. Розбір завалів триває», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.

На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені фото 3
фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Бучанському районі поліція з’ясовує обставини вибуху в багатоповерхівці, що стався через порушення правил поводження з газовим обладнанням. Працівники поліції встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.

Як повідомлялося, у селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки.

До слова, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.

