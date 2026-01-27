Атака на Львівщину: фахівці зафіксували небезпечний рівень токсичного газу

За словами глави Львівської ОВА, радіаційний фон перебуває в нормі після атаки РФ

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Це пов’язано з ранковою атакою на об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

За словами чиновника, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

«Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень», – повідомив він.

Нагадаємо, уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом Бродівська міська рада закликала мешканців міста щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.

До слова, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна.