Атака на Львівщину: фахівці зафіксували небезпечний рівень токсичного газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Атака на Львівщину: фахівці зафіксували небезпечний рівень токсичного газу
За словами глави Львівської ОВА, радіаційний фон перебуває в нормі після атаки РФ
колаж: glavcom.ua

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Це пов’язано з ранковою атакою на об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

За словами чиновника, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

«Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень», – повідомив він.

 Нагадаємо, уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом Бродівська міська рада закликала мешканців міста щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.

До слова, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна.

Повідомляється, що внаслідок атаки на місто ліг дим із неприємним запахом
Атака на Львівщину: місцева влада закликала мешканців щільно закрити вікна
Сьогодні, 09:38
На місці атаки перебувають усі профільні служби
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 08:50
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
22 сiчня, 10:29
Петр Павел перебуває з робочим візитом на Львівщин
В Україну прибув президент Чехії
15 сiчня, 16:33
Удар «Орєшніком», імовірно, був частиною ядерного брязкання Росії
Чому РФ обрала Львівщину для удару «Орєшніком»: пояснення ISW
10 сiчня, 16:15
Трагедія на Львівщині: пасажирський електропотяг збив жінку
На Львівщині потяг на смерть збив людину
30 грудня, 2025, 15:43
На Львівщині судитимуть зловмисників за побиття артистів
На Львівщині судитимуть зловмисників, які напали на артистів народного ансамблю
30 грудня, 2025, 14:42
Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події
На Львівщині мати замкнула малолітніх дітей у квартирі без їжі та зникла
29 грудня, 2025, 20:15
На в’їзд в Україну через пункт пропуску «Краківець» наразі очікують 30 автомобілів та 10 автобусів
Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі
28 грудня, 2025, 10:28

Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки
Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
