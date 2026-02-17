Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю
фото: соцмережі

На Львівщині прощаються з дітьми, яких розстріляв власний батько

Сьогодні, 17 лютого 2026 року, у селі Станіславчик на Львівщині проводять в останню путь 13-річного Степана та 15-річну Діану. Дітей із мисливської рушниці вбив власний батько, 42-річний Ігор М., який після скоєного наклав на себе руки. Поки громада намагається оговтатися від шоку, слідство вивчає мотиви, серед яких – патологічні ревнощі та страх втратити сім'ю. Трагедія сталася ввечері 15 лютого, поки мати дітей перебувала на навчанні за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Твоє місто».

У селі Станіславчик сім'ю вважали зразковою. Діти добре навчалися, були вихованими та охайними. Староста села Володимир Ясінський згадує їх як «надзвичайно культурних» підлітків, які завжди віталися та мали багато друзів.

Міський голова Бродів Анатолій Белей повідомив, що чоловік був мисливцем і не зловживав алкоголем.

«Сталася страшна трагедія. Мені в голову це не вкладається. Чоловік не пив, був мисливцем. Що там сталося? Ніхто не може сказати… Хіба Бог один знає», – сказав посадовець.

Попри репутацію благополучної родини, джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що мотивом до злочину могли стати ревнощі. Чоловік підозрював дружину, яка працює в Польщі, у зраді та боявся, що вона забере дітей за кордон. Хрещена вбитої дівчинки підтвердила, що в сім’ї й раніше траплялося насильство: чоловік бив дружину.

За день до розстрілу чоловік залишив неоднозначний коментар під старим фото дружини про «бурхливу ніч».

Ігор М. професійно володів зброєю. У минулому він працював єгерем, а останнім часом був активним мисливцем. За словами односельців, він не зловживав алкоголем і не мав матеріальних труднощів.

Вбивство було скоєно з мисливської рушниці, яка була зареєстрована законно. Дозвіл на її носіння був чинним. Попередньо чоловік перебував у тверезому стані, що робить його вчинок ще більш незбагненним для оточуючих. Хоча офіційне слідство ще вивчає вміст вилучених телефонів, джерела у правоохоронних органах та свідчення близьких вказують на ревнощі.

Чоловік нібито підозрював дружину, яка працювала на підприємстві «Електроконтакт Україна» та поїхала на курси до Польщі, у зраді. Він боявся, що вона забере дітей і залишиться за кордоном.

Трагедія розгорнулася 15 лютого. Мати, яка була відсутня лише два тижні, терміново повернулася в Україну на похорон. Прокуратура Львівської області наголошує: сім’я не перебувала на обліку в соціальних служб і жодних сигналів про конфлікти до поліції раніше не надходило. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, днями у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Як розповів в ефірі «Суспільного» представник Львівської обласної прокуратури, трагедія сталася у приватному будинку, де родина проживала разом із батьком та бабусею дітей. Саме бабуся почула постріли в сусідній кімнаті та викликала поліцію. Після цього правоохоронці виявили тіла загиблих.

Читайте також:

Теги: Львівщина смерть вбивство діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дискваліфікація Гераскевича, «Рамштайн» та ООН звернулася до Росії. Головне за 12 лютого 2026 року
Дискваліфікація Гераскевича, «Рамштайн» та ООН звернулася до Росії. Головне за 12 лютого 2026 року
12 лютого, 21:00
Підозрювана медична працівниця проігнорувала критичний стан дитини
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
2 лютого, 13:54
Руслан Стефанчук із батьком
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
1 лютого, 19:59
Підлітку, який розпочав стрілянину, надають медичну допомогу
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
27 сiчня, 15:25
Український лідер заслухав доповідь першого заступника голови СБУ
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
19 сiчня, 20:22
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
73-річний чоловік помер від серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця неподалік станції метро «Деміївська»
Поліція Києва повідомила причину смерті чоловіка біля метро «Деміївська»
19 сiчня, 16:06
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
19 сiчня, 05:23
Школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
17 сiчня, 19:58

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю
Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua