Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю

На Львівщині прощаються з дітьми, яких розстріляв власний батько

Сьогодні, 17 лютого 2026 року, у селі Станіславчик на Львівщині проводять в останню путь 13-річного Степана та 15-річну Діану. Дітей із мисливської рушниці вбив власний батько, 42-річний Ігор М., який після скоєного наклав на себе руки. Поки громада намагається оговтатися від шоку, слідство вивчає мотиви, серед яких – патологічні ревнощі та страх втратити сім'ю. Трагедія сталася ввечері 15 лютого, поки мати дітей перебувала на навчанні за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Твоє місто».

У селі Станіславчик сім'ю вважали зразковою. Діти добре навчалися, були вихованими та охайними. Староста села Володимир Ясінський згадує їх як «надзвичайно культурних» підлітків, які завжди віталися та мали багато друзів.

Міський голова Бродів Анатолій Белей повідомив, що чоловік був мисливцем і не зловживав алкоголем.

«Сталася страшна трагедія. Мені в голову це не вкладається. Чоловік не пив, був мисливцем. Що там сталося? Ніхто не може сказати… Хіба Бог один знає», – сказав посадовець.

Попри репутацію благополучної родини, джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що мотивом до злочину могли стати ревнощі. Чоловік підозрював дружину, яка працює в Польщі, у зраді та боявся, що вона забере дітей за кордон. Хрещена вбитої дівчинки підтвердила, що в сім’ї й раніше траплялося насильство: чоловік бив дружину.

За день до розстрілу чоловік залишив неоднозначний коментар під старим фото дружини про «бурхливу ніч».

Ігор М. професійно володів зброєю. У минулому він працював єгерем, а останнім часом був активним мисливцем. За словами односельців, він не зловживав алкоголем і не мав матеріальних труднощів.

Вбивство було скоєно з мисливської рушниці, яка була зареєстрована законно. Дозвіл на її носіння був чинним. Попередньо чоловік перебував у тверезому стані, що робить його вчинок ще більш незбагненним для оточуючих. Хоча офіційне слідство ще вивчає вміст вилучених телефонів, джерела у правоохоронних органах та свідчення близьких вказують на ревнощі.

Чоловік нібито підозрював дружину, яка працювала на підприємстві «Електроконтакт Україна» та поїхала на курси до Польщі, у зраді. Він боявся, що вона забере дітей і залишиться за кордоном.

Трагедія розгорнулася 15 лютого. Мати, яка була відсутня лише два тижні, терміново повернулася в Україну на похорон. Прокуратура Львівської області наголошує: сім’я не перебувала на обліку в соціальних служб і жодних сигналів про конфлікти до поліції раніше не надходило. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, днями у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Як розповів в ефірі «Суспільного» представник Львівської обласної прокуратури, трагедія сталася у приватному будинку, де родина проживала разом із батьком та бабусею дітей. Саме бабуся почула постріли в сусідній кімнаті та викликала поліцію. Після цього правоохоронці виявили тіла загиблих.