У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
Вірус Чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії
фото: iStock.com (ілюстративне)

Вірус передається через укуси комарів, які найактивніші у світлий час доби

У Вінниці виявили випадок гарячки Чикунгунья. Захворювання підтвердили у пацієнта, який напередодні появи симптомів перебував на Сейшельських Островах – у регіоні, де цей вірус поширений. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, інформує «Главком».

«Хвороба проявлялася підвищеною температурою, сильним болем у суглобах і загальною слабкістю. Діагноз підтверджено лабораторно. Цей випадок не становить загрози для населення, адже вірус не передається від людини до людини. Зараження можливе лише через укуси інфікованих комарів», – йдеться у повідомленні.

Що таке гарячка Чикунгунья

Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається через укуси комарів. Назва «чикунгунья» походить від слова мовою кімаконде (південь Танзанії), що означає «зігнутися» через характерну позу пацієнтів, які страждають від болю в суглобах.

Вірус Чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії, а згодом – у країнах Африки та Азії. Сьогодні вірус зафіксовано більш ніж у 110 країнах Азії, Африки, Європи та Америки.

Як передається вірус?

Вірус передається через укуси комарів, які найактивніші у світлий час доби. Комар інфікується, кусаючи заражену людину, після чого вірус реплікується (відтворюється) в його організмі і може передаватися наступним людям через укус комара.

Виявити вірус можна в перші сім днів хвороби методом ПЛР. Антитіла до вірусу з’являються з кінця першого тижня та зберігаються близько двох місяців, що дозволяє підтвердити перенесену інфекцію.

Лікування

Специфічного лікування не існує. Терапія спрямована на полегшення симптомів:

  • зниження температури та болю;
  • вживання великої кількості рідини й відпочинок.

У декількох країнах доступні дві вакцини для груп ризику, але вони поки що не є широкодоступними. ВООЗ оцінює їх ефективність та безпеку для можливого впровадження у практику.

Профілактика

Найдієвіший спосіб захиститися від інфекції – уникати укусів комарів:

  • носити закритий одяг у районах поширення вірусу;
  • застосовувати репеленти;
  • встановлювати захисні сітки на вікна та двері;
  • уникати «стоячої» води – головного середовища розмноження комарів.

«Дотримання цих правил значно знижує ризик зараження і перешкоджає поширенню вірусу», – наголошує Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Нагадаємо, у липні 2025 року на Вінниччині було зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки захворювання на лептоспіроз – у Жмеринському та Гайсинському районах.

