Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз

Семимісячний хлопчик, який п'ять днів був у квартирі без їжі та нагляду, у кареті швидкої

Оглянувши дитину, лікарі дійшли висновку, що матір і раніше не піклувалась належним чином про немовля

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка у січні цього року на п'ять днів залишила свого семимісячного сина одного в орендованій квартирі без їжі та належного нагляду, а сама поїхала в іншу область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

«Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка на п'ять днів залишилася свого сина в квартирі без їжі та нагляду. Також жінку обвинувачують у злісному невиконанні нею обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків», – йдеться у повідомленні.

Слідчі прокуратури нагадали, що неповнолітня матір у січні цього року залишила сина одного в орендованій квартирі, а сама поїхала в іншу область. Дитину вилучили із зачиненої квартири у вкрай важкому стані та госпіталізували. Лікарі засвідчили, що тяжкий стан дитини викликаний не лише тим, що малюк кілька днів провів без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась належним чином про сина.

«Такі дії матері призвели до важких захворювань дитини, зокрема у хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження», – повідомили у прокуратурі.

Матері, що лишила дитину без нагляду, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними слідства, на даний час хлопчик продовжує перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Дії матері дитини кваліфіковано за ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України, а саме як залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, подія сталася у січні цього року. До поліції Києва надійшов дзвінок від знайомого дівчини, якому вона розповіла, що її маленький син вже кілька днів перебуває на самоті вдома. Чоловік негайно повідомив про це до поліції і таким чином дитину вдалося врятувати.