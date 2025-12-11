Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь: подробиці від ДСНС

Рятувальники дістали дитину цілою і неушкодженою

Увечері, 11 грудня, у Чернівцях дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь. На допомогу прийшли рятувальники ДСНС, пише «Главком».

Повідомляється, що близько 18:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення від громадян про необхідність надання допомоги у порятунку дитини. Мама з дворічним сином, які поверталися додому, втрапили у надзвичайну ситуацію.

Хлопчик, побіг вперед та не помітивши каналізаційну яму впав у колодязь глибиною до трьох метрів.

«Рятувальники, що прибули на виклик за допомогою мотузки спустилися вниз та дістали дитину цілою і неушкодженою. Наляканого хлопчика передали медикам!», – додали в ДСНС.

Рятувальники, що прибули на виклик за допомогою мотузки спустилися вниз та дістали дитину цілою і неушкодженою фото: ДСНС

Нагадаємо, на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги.