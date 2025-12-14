Головна Країна Здоров'я
У Боярці медсестра вколола немовляті 20 доз вакцини замість однієї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Боярці медсестра вколола немовляті 20 доз вакцини замість однієї
Дитині, а також усій сім’ї роблять рентген, стежать, чи не виник туберкульоз
фото: скріншот із відео

Медсестра, яка припустилася серйозної помилки, звільнилася за власним бажанням

У місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдині новини».

Замість однієї вакцини немовля отримало одразу дві та й ще одну у десятки разів більшій дозі. Відтоді вся родина змушена щомісяця відстежувати, чи не захворіла на туберкульоз, а немовля ще й приймає сильні ліки. І хоча лікарям довелося визнати факт помилки, притягти медиків до відповідальності у суді в Україні вдається дуже рідко.

«Дитина спить дуже неспокійно. В нас проблеми з животиком. По пів дня і по пів ночі ми не спимо, вона кричить», – розповідає мама Людмила Скалозуб.

Серед причин, каже мама, ліки, які вони змушені приймати фактично від народження – протитуберкульозні антибіотики.

Дитині, а також усій сім’ї роблять рентген, стежать, чи не виник туберкульоз.

Усе через помилку, яку зробила медсестра в пологовому. Вона ввела у кілька десятків разів більшу дозу вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) та ще й одночасно щепила дитя від гепатиту.

«БЦЖ на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз на одну дитину вколола», — каже мама.

Ніхто не міг спрогнозувати, як вплинуть на маленький організм змішані вакцини, а 20 доз могли спричинити туберкульоз.

Цей день Людмила згадує з жахом. Спершу, каже, все йшло як зазвичай.

«Прийшла медсестра, принесла мені згоду на гепатит, я підписала. А надвечір у палату прийшла делегація. Десь уже 18 година вечора була. Приходить ціла делегація до мене. Лікарі і адміністрація лікарні цієї пологової, фтизіатра вони визвали, прийшли і розказують мені таку історію, що, на жаль, сталося непередбачуване. Вкололи моїй дитині змішані дві вакцини», – пригадує жінка.

Людмилу з малятком поклали в обласну дитячу лікарню. За тиждень, оговтавшись, мама почала писати скарги.

Медсестра, яка припустилася серйозної помилки, звільнилася за власним бажанням. Згодом з посади прибрали і головного лікаря пологового. Хоча до інших медиків лікарні у Людмили претензій не було. І це, на її думку, несправедливо, адже медсестра має не просто звільнитися, а понести відповідальність за скоєне.

Адвокатка Людмили каже, медики порушили вимоги одразу кількох нормативних актів.

«За результатами проведеного у лікарні службового розслідування було встановлено факт порушення правил проведення профілактичних щеплень з боку медичної сестри Заєць О.М. За наслідками розслідування було ухвалено рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та про притягнення до трудової відповідальності з лікарнею», – ішлося у відповіді лікарні.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних.

Раніше «Главком» розповідав про спалах гепатиту А на Закарпатті. У селі Іза ввечері 18 листопада місцеві жителі вийшли на протест, перекривши рух на автодорозі місцевого значення. За словами учасників акції, таким чином вони висловили своє невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадила комісія Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Теги: щеплення немовля Київщина

