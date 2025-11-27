Маколей Калкін планує продовження легендарного «Сам удома»

Маколей Калкін поділився ідеєю нового продовження «Сам удома» із дорослим Кевіном і його сином

Маколей Калкін, відомий завдяки ролі Кевіна у «Сам удома», розповів про можливе повернення до культового персонажа. Про це повідомляє Variety.

Нещодавно Калкін знявся у тематичному ролику, створеному за мотивами різдвяної стрічки. Під час обговорення проєкту він розповів, що не проти знову стати Кевіном і навіть має власне бачення нової частини.

За словами 45-річного актора, сучасний сюжет міг би отримати несподіваний поворот. У його концепції головний герой – уже дорослий Кевін, який або овдовів, або розлучився, та сам виховує дитину. Через надмірну зайнятість він мало проводить часу з сином, що стає причиною конфлікту.

«У мене була така ідея... Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги, а дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. Син не пускає мене додому і розставляє для мене пастки», – поділився Калкін.

Актор бачить історію як метафору стосунків між батьком і сином, де головним завданням Кевіна буде відновлення довіри та любові дитини. Франшиза «Сам удома» зробила Калкіна відомим у світі, хоча він знявся лише у перших двох частинах із шести існуючих.

Франшиза «Сам удома» стала для Калкіна кар’єрним трампліном, хоча він знімався лише у двох перших частинах. Загалом серія мала шість продовжень з 1990 до 2021 року, проте саме дебютна стрічка з Маколеєм залишається однією з найулюбленіших різдвяних комедій у світі.

