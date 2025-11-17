Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці

Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною та часто залишався з нею удвох

Лише згодом дитина наважилась розповісти про те що відбулося, близьким

У Києві суд виніс вирок чоловіку, який розбещував свою восьмирічну племінницю. Зловмисник проживав із дитиною в квартирі і вчинив відносно неї розпусні дії, коли залишився із малолітньою на одинці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. Згідно з вироком злочинець має провести за гратами п’ять років свого життя.

«Під час слідства правоохоронці встановили, що кривдник – 24-річний місцевий мешканець, проживав разом з сестрою та її малолітньою донькою в одній квартирі. Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох», – йдеться у повідомленні.

Вдень, поки дитина була сама в кімнаті, порушник ліг до неї поряд у ліжко та вчинив розпусні дії. Лише згодом малолітня наважилась розповісти про те що відбулось близьким. Проведене досудове розслідування підтвердило факт вчинення відносно дитини дій сексуального характеру.

Зловмисника було взято під варту та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Днями Деснянський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої та виніс йому вирок у вигляді п'яти років ув’язнення.

