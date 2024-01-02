Росія може втратити свої золотовалютні резерви? Кремль почав серйозно панікувати

США запропонували країнам G7 вивчити способи конфіскації заморожених російських активів, за що Кремль пригрозив «серйозними наслідками»

Росія намагалась сховати свої валютні та золоті резерви, проте і вони можуть бути незабаром конфісковані низкою країн. Уже зараз країна-агресор не може розпоряджатися приблизно половиною своїх золотовалютних резервів, заморожених санкціями, а західні країни шукають підстави для їх використання чи конфіскації. Експерти вважають, що якщо виникне прецедент із вилученням заблокованих активів, це змусить інші країни змінити підходи до управління резервами, а також позбавить іноземних інвесторів надій на повернення активів, що залишилися в країні-агресорі. Про це пишуть росЗМІ.

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Російський Центральний банк (ЦБР), як і всі регулятори світу, розміщував золотовалютні резерви в найліквідніших і надійних активах, якими є резервні валюти, золото та держоблігації країн з найвищим кредитним рейтингом, але геополітика змусила Банк Росії переглянути принципи управління валютними активами.

Глава ЦБР Ельвіра Набіуллін зазначала, що тепер Центробанк формує резерви виходячи з того, які активи не можуть бути використані для санкційного тиску на країну. ЦБР називав такими активами золото, китайські юані та готівкову іноземну валюту. З 2014 року під керівництвом Набіуліної ЦБР вдався до прискореного нарощування золота в резервах, а також купівлі китайських юанів і готівкової іноземної валюти, завезення якої в РФ з-за кордону відбувалося у великих обсягах, обмежених лише можливостями логістики.

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У 2023 році ЦБР повідомив, що повністю позбувся вкладень у казначейські облігації США і не купує цих паперів. Щодо золотого запасу Росії, то, згідно з повідомленням регулятора, вже в 2021 році активи в дорогоцінних металах, що складаються із золота, нібито повністю знаходилися в сховищах ЦБР. «Золотий запас у злитках і готівкова іноземна валюта зберігаються на території Російської Федерації, а активи в юанях – у Китаї, в основному у вигляді вкладень у китайські державні цінні папери», – заспокоював росіян ЦБР.

Що вже заблоковано

Після заморожування західними країнами частини золотовалютних резервів, Росія продовжує мати достатній обсяг резервів у золоті та юанях, вказував регулятор, підтверджуючи блокування приблизно $300 мільярдів.

З цієї суми станом на початок 2022 року на активи, номіновані в євро, припадало найбільше – 33,9% або $207 мільярдів, на активи в доларах США – 10,9% або $67 мільярдів, на активи в фунтах стерлінгів – 6,2% чи $37 мільярдів. Також були активи в японських ієнах (5,9%), канадських (3,2%), австралійських (1,0%) та сінгапурських (0,3%) доларах. Залишки на рахунках у швейцарських франках були незначні.

ЦБР підтверджував, що ці активи були в закордонних юрисдикціях, переважно у вигляді вкладень в іноземні цінні папери та банківські депозити в іноземних контрагентів та на кореспондентських рахунках ностро в іноземних банках-кореспондентах.

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З іноземних облігацій у портфелі ЦБР найбільше було державних зобов'язань, випущених чи гарантованих урядами Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади.

Чи реальна конфіскація?

Чиновники Євросоюзу та США спочатку пропонували вилучати та спрямовувати Україні лише доходи від розміщення заморожених коштів росіян, але тепер все частіше закликають до конфіскації самих активів.

Так, газета Financial Times повідомила: США запропонували країнам G7 вивчити способи конфіскації заморожених російських активів на $300 мільярдів. За даними газети, США, що підтримуються Великою Британією, Японією та Канадою, ведуть підготовчу роботу для того, щоб лідери G7 могли розглянути варіанти на можливій зустрічі до 24 лютого 2024 року.

Як пишуть російські видання, США та їхні союзники навряд чи принесуть у жертву принципи недоторканності приватної власності «у ситуації повної забюрократизованості процесу ухвалення рішень та відносної незалежності міжнародного суду».

Російська влада попереджала, що обсяг коштів іноземних інвесторів, заморожених у локальній інфраструктурі на спецрахунках типу «С» з 2022 року, можна порівняти з обсягом заморожених російських активів за кордоном. Але у разі конфіскації заходом активів ЦБ Росія може конфіскувати у іноземців їхні активи.

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«Рупор» Кремля Дмитро Пєсков натомість зазначив, що вилучення російських активів у Європі та США нібито загрожує «серйозними наслідками». «Дійсно, ми бачимо, що ці дискусії то інтенсифікуються, то згасають, але тема незаконного вилучення наших активів різних – вона постійно на порядку денному і в Європі, і в Америці. Потенційно для нас ця тема є неприйнятною. Потенційно вона є надзвичайно небезпечною для світової фінансової системи, тому що у разі реалізації таких планів це буде серйозним ударом по всій системі координат світової фінансової системи», – зазначив він.

«Крім того, ті, хто намагається це ініціювати і ті, хто це реалізовувати повинні розуміти, що РФ ніколи не дасть спокою тим, хто це зробив, і постійно реалізовуватиме своє право на судове заперечення – міжнародне, національне та інше. І європейці, і американці це чудово розуміють – це будуть юридичні наслідки для тих, хто це ініціював та реалізував. Якщо у нас буде щось конфісковано, ми дивитимемося, що ми можемо конфіскувати у відповідь. І якщо це знайдеться, ми негайно це робитимемо», – додав Пєсков.

Нагадаємо, російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації. Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу, передає Reuters.

Центробанк РФ підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.

Перед санкціями РФ володіла активами на суму близько $207 млрд у євро, $67 млрд в активах у доларах США та $37 млрд в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали $36 млрд у японських єнах, $19 млрд у канадських доларах, $6 млрд у австралійських доларах та $1,8 млрд у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько $1 млрд.