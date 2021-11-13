Вчені дослідили, чому деякі люди не заражаються Covid-19

Дослідження допоможе розробити вакцину для нових штамів коронавірусу

Мільйони людей у всьому світі перехворіли на коронавірус, проте серед них є й ті, хто жодного разу не заразився Covid-19. Про те, чому так відбувається, повідомляється у дослідженні вчених Університету Реддінга (Великобританія). Результати опубліковані у науковому журналі Nature.

Вчені з'ясували – це пов'язано зі збільшенням Т-клітин, які реагували на SARS-CoV-2. Ці імунні клітини «винюхують» білки в механізмі реплікації – області коронавірусу, спільної з сезонними коронавірусами.

Як зазначає доцент біомедичних технологій в Університеті Редінга Олександр Едвардс, це дослідження визначає новий проміжний результат – для цього достатньо впливу вірусу, щоб активувати частину імунної системи людини. У той же час цього недостатньо для прояву симптомів, виявлення значних рівнів вірусу або встановлення відповіді антитіл.

За словами Едвардса, висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне та важливе значення у процесі розробки вакцини від коронавірусу іншого типу.

Нагадаємо, у людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби.

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