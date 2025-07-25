Вчені знайшли новий спосіб визначення тривалості життя

Найточніше визначити тривалість життя можна за допомогою так званого «кисневого» методу

Норвезькі вчені вважають, що найточніше визначити тривалість життя можна за допомогою так званого «кисневого» методу. Його суть полягає у підрахунку максимального споживання кисню (МПК), доступного людині за хвилину, цей метод також отримав назву VO2 max. У ході аналізу даних 55 тис. осіб вчені з'ясували, що чим гіршими були показники МПК, тим вірогіднішим був ризик передчасної смерті. Відповідно, високі показники споживання кисню сигналізували про більш тривале життя. Про це пише «Главком».

При цьому дослідники стверджують, що для підвищення цього показника необхідно вести активніший спосіб життя, причому розпочинати заняття спортом не пізно в будь-якому віці. За їхніми підрахунками, якщо люди починали більше уваги приділяти спорту у віці понад 50 і продовжували ці заняття регулярно, то показник передчасної смерті значно знижувався. При цьому найбільш ефективними у цьому плані вчені називають високоінтенсивні інтервальні тренування.

Чому VO2 max є важливим?

Як пише видання GQ, VO2 max – одне з найменш відомих, але часто обговорюваних понять у світі фітнесу. Його часто називають ключовим показником для визначення серцево-судинної підготовки. Однак для більшості з нас цей термін незрозумілий.

«VO2 max безпосередньо впливає на вашу здатність підтримувати фізичні навантаження», – каже доктор Брент Маршалл, директор Програми спортивної медицини в Університеті Західних штатів. Ви хочете менше задихатися під час їзди на велосипеді? Не задихатися, намагаючись завершити раунд боксу? Або змагатися зі спортсменом та не відставати? «Для бігунів, плавців, велосипедистів або будь-кого, хто працює над кардіореспіраторною підготовкою, покращення VO2 max робить тренування довшими та продуктивнішими», – зазначає Маршалл.

Але справа не лише у спорті: VO2 max також є важливим показником загального стану здоров’я серцево-судинної системи. Донна Ченнамано, менеджер із тренувань Cyclebar, персональний тренер і сертифікований тренер з дихання, каже, що VO2 max позитивно впливає на повсякденне життя поза спортом: «Він забезпечує кращу усвідомленість, ясність розуму, енергію та витривалість. Кому не потрібно трохи більше всього цього?».

«VO2 max вимірює кількість кисню, який ми можемо спожити під час фізичних вправ», – каже Ченнамано. Чим більше кисню ваші м’язи можуть використовувати під час фізичних вправ, тим легше ви себе почуваєте і тим довше ви можете витримати. Але справа не лише в тому, скільки кисню ви споживаєте, а й у тому, наскільки ефективно ви його використовуєте. Ваше серце та легені повинні працювати разом, щоб доставляти цей кисень до ваших м’язів. Цей процес стає складнішим, коли фізичні вправи інтенсивніші, а дихання утруднене. Це та точка, коли тіло переходить з аеробного в анаеробний режим.

Нагадаємо, японські вчені знайшли спосіб уповільнити старіння мозку. Регулярні заняття музикою у похилому віці можуть стати ефективним способом збереження пам'яті та захисту мозку від вікових змін. Такого важливого висновку дійшли дослідники з Кіотського університету, одного з найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів Японії.