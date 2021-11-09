Найкращий час для серця. Британські вчені визначили час, коли треба лягати спати

Учені виявили час засинання з найменшим ризиком розвитку хвороб серця

У людей, які відходять до сну в період з 22:00 до 23:00, нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, виявили дослідники з Великобританії. Присвячена найкращому часу засинання стаття фахівців опублікована в European Heart Journal – Digital Health.

Співробітники компанії Huma Therapeutics проаналізували дані понад 88 тисяч учасників дослідження UK Biobank. Інформація про те, коли вони засинали і прокидалися, збиралася за допомогою акселерометрів, що носяться на зап'ясті, протягом семи днів.

Крім того, вчені фіксували також їхній фізичний стан та соціальний стан. Здоров'я учасників спостерігалося протягом шести років.

Вчені виявили, що за цей час серцево-судинні захворювання розвинулися у 3172 учасників (3,6%). Найчастіше до них схильні ті, хто лягав спати опівночі і пізніше, менше – ті, хто засинав із 22:00 до 22:59.

Дослідники проаналізували зв'язок між часом відходу до сну та серцево-судинними захворюваннями, взявши до уваги супутні фактори – тривалість та регулярність сну, хронотип людини тощо. З'ясувалося, що у тих, хто засинав опівночі чи пізніше, ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто засинав о 22:00-23:00, був на 25% вищим.

На 24% вище він був у тих, хто відходив до сну раніше за цей термін, на 12 відсотків – у тих, хто робив це в період з 23:00 до 24:00. Подальший аналіз показав, що зв'язок з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань був сильнішим у жінок, серед чоловіків він залишався значним лише для тих, хто засинав раніше 22:00.

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