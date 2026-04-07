Фастфуд витісняє високу кухню у Франції: новий тренд змінює гастрономічну столицю

Іванна Гончар
glavcom.ua
У Франції стрімко зростає популярність фастфуду
Поряд із французькими мережами активно зростає присутність американських гігантів – McDonald's, KFC, Burger King

У Франції, яка традиційно вважається центром високої кухні, стрімко зростає популярність фастфуду. Як зазначає CNN, мережі швидкого харчування демонструють рекордні показники: у 2023 році їхній річний дохід перевищив 20 млрд євро, що на 30% більше, ніж у 2019-му, а у 2024 році досяг 21 млрд євро, пише «Главком».

За оцінками експертів, понад половину доходів ресторанної індустрії Франції нині забезпечує саме сегмент швидкого харчування.

Соцмережі та молодь формують нову культуру харчування

Як пише CNN, ключову роль у популярності фастфуду відіграє покоління до 35 років, на яке значно впливають тренди соцмереж.

«Це перше покоління, яке стало справжнім шанувальником фаст-фуду та вуличної їжі у Франції», – каже експерт Бернар Бутбуль.

Яскравим прикладом є мережа Tasty Crousty, яка стала вірусною завдяки простим і доступним стравам – курці з рисом.

«Це просто курка та рис, але це щедра кількість і не дуже дорого. А останнім часом усе стає дедалі дорожчим», – розповіла відвідувачка закладу.

Американські бренди та локальні мережі активно розширюються

CNN зазначає, що поряд із французькими мережами активно зростає присутність американських гігантів – McDonald's, KFC, Burger King та інших, які відкривають нові заклади по всій країні.

Водночас це викликає спротив у частини населення. Зокрема, мешканці невеликих міст протестують проти відкриття нових ресторанів швидкого харчування, вважаючи, що це шкодить довкіллю та місцевій культурі.

Висока кухня під загрозою, але адаптується

Французькі шеф-кухарі попереджають про ризик «дегастрономізації» країни. У відкритому листі вони заявили, що гастрономія – «стовп нашої культури та символ наших регіонів, знаходиться під загрозою».

Водночас частина шефів адаптується до нових умов, відкриваючи власні заклади швидкого харчування з акцентом на якість продуктів.

Як підсумовують експерти, у Франції формується новий баланс між традиційною високою кухнею та сучасним фастфудом.

До слова, коли відвідувачі приходять до закладів, вони самостійно обирають собі місце. Проте у Франції від таких манер варто відмовитися. Річ у тім, що у французьких закладах треба почекати, поки до вас підійде працівник кафе, чи ресторану та сам вкаже на потрібне місце. 

Теги: їжа Франція McDonald's молодь харчування

