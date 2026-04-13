Світ може зіткнутися з продовольчою катастрофою через Ормузьку кризу: ООН б’є на сполох

glavcom.ua
Іванна Гончар
Ормузька протока є одним із ключових транспортних вузлів для енергоресурсів, тому будь-яка тривала нестабільність у цьому регіоні має глобальні наслідки
Якщо Ормузька криза затягнеться, наслідки можуть бути катастрофічними для світового агросектору

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередила, що затяжна криза в Ормузькій протоці може спричинити глобальну агропродовольчу катастрофу. Про це пише Reuters, передає «Главком».

У чому загроза

За даними агентства, ключова проблема полягає у порушенні постачання добрив, енергоносіїв та сировини для агровиробництва. Це може призвести до різкого зростання цін на продукти харчування та зниження врожайності у світі.

Найбільше постраждають бідні країни

Головний економіст ФАО Максімо Тореро наголосив, що найбільш вразливими є країни з низьким рівнем доходу.

Затримки в постачанні критичних ресурсів через логістичні проблеми можуть швидко призвести до падіння виробництва, інфляції та уповільнення глобальної економіки.

Особливо небезпечним є те, що аграрний сектор залежить від чітких сезонних циклів. Якщо фермери не отримають добрива чи паливо вчасно, це безпосередньо вплине на врожай.

Глобальні наслідки

ФАО попереджає про можливий ланцюговий ефект:

  • зростання світових цін на їжу;
  • посилення продовольчої кризи;
  • поглиблення бідності;
  • сповільнення економічного зростання.

Напередодні Трамп повідомляв, що Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Трамп заявив, що до блокади долучаться й інші країни.

Як повідомлялося, Іран заявив про готовність відповісти на дії США після оголошення блокади суден, що виходять з іранських портів, і пригрозив ударами по об’єктах у країнах Перської затоки.

До слова, після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.

