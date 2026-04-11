Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску

Надія Карбунар
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як розповіли медики, які опікуються звільненими, перший обід на волі має бути максимально легким

Повернення з полону – це не лише емоційне потрясіння, а й складний процес фізичного відновлення. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна дізналася, яке меню підготували медики для українських воїнів у перші години після їхнього визволення. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у своєму влозі.

Через тривале голодування та жахливі умови утримання в російських тюрмах, організм захисників потребує особливого підходу до харчування. Будь-яка важка їжа зараз – під суворою забороною.

Як розповіли медики, які опікуються звільненими, перший обід на волі має бути максимально легким. Навіть продукти з сухпайків, які видають на кордоні, не завжди підходять для першої трапези. Тож перший обід звільнених із полону складатиметься із наваристого овочевого супу на м’ясному бульйоні, хліба і компоту. При цьому м’яса захисникам поки що не можна.

«Мене цікавило, чи можна буде завтра шматочок пасочки, чи можна буде яйце. Медики відповіли: можна. Я дуже пораділа за хлопців, хоча серце болить за тих людей, які залишаються в полоні і завтра не матимуть такої розкоші», – поділилася Наталія Нагорна.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

Крім того, у рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу Національної гвардії України  «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та одного – бригади «Кара-Даг».

Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

