Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску

Повернення з полону – це не лише емоційне потрясіння, а й складний процес фізичного відновлення. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна дізналася, яке меню підготували медики для українських воїнів у перші години після їхнього визволення. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у своєму влозі.

Через тривале голодування та жахливі умови утримання в російських тюрмах, організм захисників потребує особливого підходу до харчування. Будь-яка важка їжа зараз – під суворою забороною.

Як розповіли медики, які опікуються звільненими, перший обід на волі має бути максимально легким. Навіть продукти з сухпайків, які видають на кордоні, не завжди підходять для першої трапези. Тож перший обід звільнених із полону складатиметься із наваристого овочевого супу на м’ясному бульйоні, хліба і компоту. При цьому м’яса захисникам поки що не можна.

«Мене цікавило, чи можна буде завтра шматочок пасочки, чи можна буде яйце. Медики відповіли: можна. Я дуже пораділа за хлопців, хоча серце болить за тих людей, які залишаються в полоні і завтра не матимуть такої розкоші», – поділилася Наталія Нагорна.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

Крім того, у рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та одного – бригади «Кара-Даг».