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Україна отримала вакцину від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Україна отримала вакцину від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей
Вакцину ЦБЖ проти туберкульозу вводять на 3–5 добу життя дитини
фото з відкритих джерел

Вакцинацію дітей, які не були щеплені в пологовому будинку, можна зробити безоплатно в медичних закладах після консультації з лікарем

В Україну надійшло 300 000 доз вакцини БЦЖ від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей за Національним календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров’я.

Вакцини, як зазначається, Україна отримує в рамках співпраці між Міністерством охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації.

Уся партія вакцин розподілена між регіонами України відповідно до потреб, триває доставка до медзакладів для вакцинації новонароджених від туберкульозу.

В Україні вакцину проти туберкульозу вводять на 3–5 добу життя дитини – одну дозу. Дітей, які не були щеплені в пологовому, вакцинують у закладах охорони здоров’я після консультації з лікарем.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які мають угоду з Національною службою здоров’я.

Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий, наголошують у ЦГЗ, адже у маленьких дітей захворювання перебігає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.

Передається туберкульоз повітряним шляхом, під час кашлю, чхання від людини, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.

Нагадаємо, з наступного року Україна вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини, передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років.

«Главком» також писав, що МОЗ підбив підсумки пандемії, порахувавши, скільки українців за п'ять років захворіло на Covid-19.

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Теги: вакцинація діти здоров'я

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