Україна отримала вакцину від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей

Вакцину ЦБЖ проти туберкульозу вводять на 3–5 добу життя дитини

Вакцинацію дітей, які не були щеплені в пологовому будинку, можна зробити безоплатно в медичних закладах після консультації з лікарем

В Україну надійшло 300 000 доз вакцини БЦЖ від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей за Національним календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров’я.

Вакцини, як зазначається, Україна отримує в рамках співпраці між Міністерством охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації.

Уся партія вакцин розподілена між регіонами України відповідно до потреб, триває доставка до медзакладів для вакцинації новонароджених від туберкульозу.

В Україні вакцину проти туберкульозу вводять на 3–5 добу життя дитини – одну дозу. Дітей, які не були щеплені в пологовому, вакцинують у закладах охорони здоров’я після консультації з лікарем.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які мають угоду з Національною службою здоров’я.

Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий, наголошують у ЦГЗ, адже у маленьких дітей захворювання перебігає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.

Передається туберкульоз повітряним шляхом, під час кашлю, чхання від людини, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.

Нагадаємо, з наступного року Україна вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини, передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років.

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