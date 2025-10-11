Головна Світ Соціум
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати

Трамп пройшов медичне обстеження
фото: Білий дім

Кардіологічний вік Трампа, визначений за допомогою ЕКГ, виявився на 14 років молодшим за фактичний

Президент Дональд Трамп завершив заплановане медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда. Стали відомі результати, передає «Главком».

Як зазначається в документі, комплексні лабораторні дослідження, проведені під час візиту, «дали відмінні результати, включаючи стабільні метаболічні, гематологічні та кардіологічні показники».

Трамп також отримав профілактичні медичні обстеження та імунізацію, включаючи щорічне щеплення від грипу та оновлену вакцинацію від COVID-19.

«Президент Трамп продовжує демонструвати відмінний стан здоров'я. Його кардіологічний вік – перевірка серцево-судинної витривалості за допомогою ЕКГ – виявився приблизно на 14 років молодшим за його фактичний вік. Він продовжує підтримувати вимогливий щоденний графік без обмежень», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Трамп залишається «у відмінному стані здоров'я, демонструючи високі результати в кардіології, пульмонології, неврології та фізичній підготовці».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що почувається добре як фізично, так і психічно. Під час відповіді про стан здоров'я він постукав по дереву. 

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Згодом Білий дім оприлюднив результати останнього медичного огляду президента США Дональда Трампа. За словами його лікаря Шона Барбабелла, Трамп «повністю придатний» для виконання обов’язків головнокомандувача.

Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність – поширену хворобу серед людей старше 70 років, яка призводить до набряків на ногах і погіршує кровообіг.

Однак медичні експерти заявили, що хоча хронічна венозна недостатність є доброякісним станом, вона може бути дуже виснажливою і викликати додаткові проблеми зі здоров'ям у людей похилого віку, зокрема у Трампа, якому вже виповнилося 79 років.

До слова, різні версії про стан американського лідера поширились у соціальних мережах та медіа через те, що Трамп довго не з'являвся на публіці. Водночас президент США заявив, що не бачив жодного повідомлення про свою смерть.

Теги: Дональд Трамп здоров'я

