У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»

З моменту повномасштабного вторгнення влада РФ вибудовує систему контролю, яка формує лояльне до режиму Путіна покоління

У дошкільних закладах Російської Федерації стартував процес створення так званих «музеїв спеціальної воєнної операції». Ця ініціатива є новим інструментом пропаганди, який отримав офіційне схвалення на всеросійському форумі дошкільної освіти. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

ЦПД зазначає, що в російських дитячих садках запроваджується новий пропагандистський підхід – музеї, присвячені війні. Така «методика виховання» була затверджена на форумі дошкільної освіти, що проходив за підтримки Міністерства просвітництва РФ. Раніше Кремль уже ввів «разговори о важном» – щотижневі уроки, метою яких є виправдання дій російської влади та героїзація військових, які беруть участь у війні проти України. Створюючи музеї, присвячені війні, російська влада поглиблює мілітаристську пропаганду серед дітей наймолодшого віку.

Центр протидії дезінформації наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення влада РФ послідовно вибудовує систему ідеологічного контролю, спрямовану на формування покоління, лояльного до режиму Путіна. У ЦПД додали, що «дітей виховують в атмосфері ненависті до України та Заходу, розпочинаючи пропагандистську обробку вже з дитячого садка».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.