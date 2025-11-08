Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
фото: Центр протидії дезінформації

З моменту повномасштабного вторгнення влада РФ вибудовує систему контролю, яка формує лояльне до режиму Путіна покоління

У дошкільних закладах Російської Федерації стартував процес створення так званих «музеїв спеціальної воєнної операції». Ця ініціатива є новим інструментом пропаганди, який отримав офіційне схвалення на всеросійському форумі дошкільної освіти. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

ЦПД зазначає, що в російських дитячих садках запроваджується новий пропагандистський підхід – музеї, присвячені війні. Така «методика виховання» була затверджена на форумі дошкільної освіти, що проходив за підтримки Міністерства просвітництва РФ. Раніше Кремль уже ввів «разговори о важном» – щотижневі уроки, метою яких є виправдання дій російської влади та героїзація військових, які беруть участь у війні проти України. Створюючи музеї, присвячені війні, російська влада поглиблює мілітаристську пропаганду серед дітей наймолодшого віку.

Центр протидії дезінформації наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення влада РФ послідовно вибудовує систему ідеологічного контролю, спрямовану на формування покоління, лояльного до режиму Путіна. У ЦПД додали, що «дітей виховують в атмосфері ненависті до України та Заходу, розпочинаючи пропагандистську обробку вже з дитячого садка».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

Теги: дитячий садок діти росія музеї окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета Tomahawk
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post
8 жовтня, 22:17
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
9 жовтня, 08:29
Атіс Клімовичс: У нас якщо хтось прапор український зірве чи зіпсує, то піде до тюрми
Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі
14 жовтня, 22:00
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
13 жовтня, 07:42
Заступник губернатора Вологодської області Іноземцев курує у своєму регіоні питання безпеки
У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена
19 жовтня, 19:39
Четвертокласники на екскурсії в Національному музеї історії України
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України? Освіта
24 жовтня, 21:15
Українські спецслужби знищили російський ракетний комплекс «Орєшнік»
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»
31 жовтня, 14:07
Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини
СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна
3 листопада, 13:42
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування
4 листопада, 04:56

Соціум

У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
Безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі у Волгоградській області
Безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі у Волгоградській області
Безпілотники атакували НПЗ у Росії
Безпілотники атакували НПЗ у Росії
Reuters: У Секторі Гази стрімко погіршується гуманітарна ситуація
Reuters: У Секторі Гази стрімко погіршується гуманітарна ситуація
Російський опозиціонер пояснив, чому путінським військовим нема сенсу здаватися в полон
Російський опозиціонер пояснив, чому путінським військовим нема сенсу здаватися в полон
Дівчинку з України змусили співати «Калінку-малінку». Школа у Фінляндії відреагувала на скандал
Дівчинку з України змусили співати «Калінку-малінку». Школа у Фінляндії відреагувала на скандал

Новини

В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua