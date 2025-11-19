Головна Країна Події в Україні
Спалах гепатиту А на Закарпатті: місцеві жителі перекрили дорогу через введення карантину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Селяни висловили невдоволення карантинними обмеженнями, вийшовши на протест
скриншот з відео з соцмереж

У селі Іза посилено протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А

У селі Іза Закарпатської області ввечері 18 листопада місцеві жителі вийшли на протест, перекривши рух на автодорозі місцевого значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпаття.

За словами учасників акції, таким чином вони висловлюють своє невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадила комісія Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через спалах гепатиту А у селі. Обмеження набули чинності сьогодні опівночі.

Нагадаємо, у селі Іза Закарпатської області запроваджуються посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Попри раніше введені обмеження захворюваність залишається високою. Також після відновлення очного навчання в місцевій школі відбувся повторний спалах інфекції: сім випадків серед школярів медики зареєстрували минулого тижня.

Посилені заходи діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії.

Основні обмеження:

  • призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;
  • заборонено проведення масових заходів у місті Хуст та селі Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);
  • заклади освіти села Іза переведено на дистанційне навчання;
  • призупинено туристичні заходи на території села Іза та околиць.

Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

До слова, вакцинуватися проти гепатиту А треба, особливо людям з груп ризику, однак існують певні ситуації та стани, коли від щеплення варто утриматися. Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов у коментарі «Главкому» роз’яснив, кому саме слід уникати щеплень.

