ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу
Експерти ВООЗ рекомендують використовувати американський препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років
Всесвітня організація охорони здоров'я включила вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna в список рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях.
«ВООЗ включила вакцину Moderna від Covid-19 (mRNA тисячу двісті сімдесят три) в список препаратів для використання в надзвичайних ситуаціях, що зробило цю вакцину п'ятою, схваленою ВООЗ», – йдеться в опублікованому повідомленні організації.
Експерти ВООЗ рекомендують використовувати препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років.
Вакцина Moderna заснована на м-РНК і, за оцінками ВООЗ, має ефективність 94,1%. Препарат може зберігатися при температурі від -25 до -15 градусів, також може до 30 днів зберігатися при температурі від +2 до +8 градусів.
Раніше ВООЗ схвалила препарати від Pfizer, Janssen і ще два від AstraZeneca.
У США застосування вакцини від Moderna дозволили 16 грудня, через кілька днів після цього – в Євросоюзі. Компанія також уклала контракти на поставку препарату з Великою Британією, Канадою, Японією, Південною Кореєю, Швейцарією, Ізраїлем і низкою інших країн.
До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.
Зазначимо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Розмір партії становить 500 тисяч доз препарату.
Зараз в Україні для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.