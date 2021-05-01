ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу

ВООЗ внесла вакцину Moderna у список рекомендованих до екстреного використання

Експерти ВООЗ рекомендують використовувати американський препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років

Всесвітня організація охорони здоров'я включила вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna в список рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях.

«ВООЗ включила вакцину Moderna від Covid-19 (mRNA тисячу двісті сімдесят три) в список препаратів для використання в надзвичайних ситуаціях, що зробило цю вакцину п'ятою, схваленою ВООЗ», – йдеться в опублікованому повідомленні організації.

Експерти ВООЗ рекомендують використовувати препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років.

Вакцина Moderna заснована на м-РНК і, за оцінками ВООЗ, має ефективність 94,1%. Препарат може зберігатися при температурі від -25 до -15 градусів, також може до 30 днів зберігатися при температурі від +2 до +8 градусів.

Раніше ВООЗ схвалила препарати від Pfizer, Janssen і ще два від AstraZeneca.

У США застосування вакцини від Moderna дозволили 16 грудня, через кілька днів після цього – в Євросоюзі. Компанія також уклала контракти на поставку препарату з Великою Британією, Канадою, Японією, Південною Кореєю, Швейцарією, Ізраїлем і низкою інших країн.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Зазначимо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Розмір партії становить 500 тисяч доз препарату.

Зараз в Україні для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.