Садовий розповів, коли відправить до війська синів

Садовий запевняє, що не ховатиме дітей від служби

Михайло, Тедей та Іван отримують освіту не у Львові

Мер Львова Андрій Садовий розповів, чим під час війни займаються п’ятеро його синів та чи підуть вони до війська. Як інформує «Главком», у інтерв’ю lviv24 він розказав, що всі діти навчаються. Так, наймолодший, Антоній, іще школяр. Йосип здобуває робітничий фах у профтехучилищі. Він вирішив стати інсталятором – так тепер називається професія сантехніка.

«Михайло, Тедей та Іван отримують освіту не у Львові, але якщо прийде час, вони всі вертаються», – сказав Садовий.

Мер Львова запевнив, що коли його синам виповниться 25 років, вони не ховатимуться від армії.

«Люди чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають іти служити. Я не знаю, чи це правильно. Вважаю, що обов'язок батьків – дати дітям освіту, а потім освіта буде їх годувати», – сказав Садовий.

Раніше мер Львова поділився секретом своєї енергії. Її джерелом він вважає регулярний подружній секс та спілкування з людьми.

Також міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь. Відповідну ініціативу мер представив після інциденту, який викликав суспільний резонанс – відео, зняте львівськими школярами під пісню російського виконавця Моргенштерна, що швидко поширилося у мережі.

До слова, Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового, зізналася про свій досвід роботи з психологом.