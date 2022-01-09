Пандемія вплинула на навички малюків, народжених в «епоху Covid»

Вчені припускали, що виявлять деякі зміни у розвитку дітей, матері яких хворіли на Covid-19

Фахівці з Колумбійського та Каліфорнійського університетів, а також Психіатричного інституту штату Нью-Йорк (США) провели дослідження та опублікували його результати у журналі JAMA Pediatrics.

У роботі взяли участь 255 дітей, які народилися в лікарні Моргана Стенлі в Нью-Йорку з березня по грудень 2020 року, а також 62 дитини, які з’явилися на світ до пандемії. Майже половина матерів, які брали участь у дослідженні, під час вагітності перенесли коронавірусну інфекцію, хоча більшість із них перехворіли у легкій чи безсимптомній формі.

Відомо, що немовлята, народжені від матерів, які перенесли вірусну інфекцію під час вагітності, мають високий ризик розвитку патологій нервової системи та мозку. Тому вчені припускали, що виявлять деякі зміни у розвитку дітей, матері яких хворіли на Covid-19, будучи вагітними. Дослідники були сильно здивовані, коли не знайшли жодного зв’язку між перенесеною коронавірусною інфекцією у матерів та патологіями нервової системи у дітей.

Натомість пандемія вплинула на рухові та когнітивні навички таких малюків. Це показали результати опитувальників з метою оцінки розвитку дитини, на які відповідали матері. Вчені вважають, що велику роль тут відіграв величезний стрес, який переживали люди в перший рік поширення Covid-19. На це ж опосередковано вказує те, що будь-яких значних відмінностей у розвитку дітей, матері яких заразилися коронавірусом під час вагітності і у яких його не було, не виявлено.

Дуже великих відмінностей у показниках таких навичок між дітьми, народженими до пандемії та під час неї, втім, також не знайшли. Йдеться лише про вищу частоту затримок у розвитку вищезгаданих функцій, невеликі зрушення в середніх балах між тими та іншими дітьми.

Однак навіть ці невеликі зміни, на думку дослідників, вимагають більш пильної уваги, оскільки на рівні цілих держав вони можуть вплинути на охорону здоров’я і здоров’я населення в цілому. Це відомо з досвіду інших пандемій та стихійних лих.

Нагадаємо, число мертвонароджених немовлят під час пандемії збільшилося вдвічі.