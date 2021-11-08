Педіатриня дала три поради, як підготувати дитину до вакцинації від Covid

Щепитися від Covid можна лише тим дітям, які мають повний курс обов'язкових щеплень за віком

Немає потреби у здаванні аналізів перед щепленням, оскільки кількість антитіл ніяк не впливає на можливість вакцинуватись

Лікар-педіатриня із Харкова Олександра Ямчицька дала поради, як підготувати свою дитину до вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це лікарка розповіла «Суспільному».

За словами педіатрині, перед щепленням дитину потрібно показати лікареві, де він пройде огляд. Також потрібно виміряти температуру двічі – увечері та вранці перед самою вакцинацією. Далі потрібно зібрати всю докладну інформацію про дитину: чи контактувала вона з гострими інфекційними захворюваннями і чи була алергія, якщо контактувала.

Ямчицька додала, що немає потреби у здаванні аналізів перед щепленням, оскільки кількість антитіл ніяк не впливає на можливість вакцинуватись.

«Вважається, що на сьогодні це не показово, люди у яких високий рівень антитіл можуть бути вакциновані. Дитині, яка має якісь захворювання, його лікар може призначити. Наприклад, був зафіксований епізод пониження гемоглобіну, дитина отримувала терапію. Пієлонефрит перенесений, тоді можуть призначити аналізи, але робити імунограму не треба», – сказала медикиня.

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