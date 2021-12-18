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    У Росії 19-річний солдат-строковик зашив собі рота

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    Солдат весь час ходив у масці і мовчав - У Росії 19-річний солдат-строковик зашив собі рота
    Солдат весь час ходив у масці і мовчав
    фото: телеграм-канал «Подъём»

    Таким чином хлопець покарав себе за ревнощі до коханої

    У Росії 19-річний солдат-строковик зашив собі рота. Зробив він це звичайною голкою та трикотажною ниткою у туалеті. А спонукала хлопця до такого кроку сварка з дівчиною, повідомляє телеграм-канал «Подъём».

    Інцидент трапився у Чебаркулі, що в Челябінській області. Як ідеться у повідомленні, солдат надто приревнував свою дівчину. Хлопець накричав на неї по телефону, а потім вирішив покарати себе за грубі слова.

    У пояснювальній записці йдеться про те, що черговий помітив дивну поведінку хлопця: він увесь час ходив у масці і мовчав. Коли з нього маску зняли, виявилося, що рот строковика зашитий.

    У медчастині нитки розпороли та надали юнакові допомогу. Зараз із ним працює психолог.

    Раніше повідомлялося, що польський солдат постраждав під час відбиття штурму польсько-білоруського кордону групою із близько 55 мігрантів.

    Також Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

    Крім того, пресслужба СБ України виклала ролик, де продемонстрована частина тренування бійців відомства. На відео чоловіки у повному екіпіруванні відпрацьовують стрільбу під епічну музику.

    Крім того, на тижні СБУ приймало участь у спільних навчаннях силовиків поблизу Білорусі.

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    Теги: СБУ суд мігранти Велика Британія солдат час
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    У Росії 19-річний солдат-строковик зашив собі рота