Солдат весь час ходив у масці і мовчав

Таким чином хлопець покарав себе за ревнощі до коханої

У Росії 19-річний солдат-строковик зашив собі рота. Зробив він це звичайною голкою та трикотажною ниткою у туалеті. А спонукала хлопця до такого кроку сварка з дівчиною, повідомляє телеграм-канал «Подъём».

Інцидент трапився у Чебаркулі, що в Челябінській області. Як ідеться у повідомленні, солдат надто приревнував свою дівчину. Хлопець накричав на неї по телефону, а потім вирішив покарати себе за грубі слова.

У пояснювальній записці йдеться про те, що черговий помітив дивну поведінку хлопця: він увесь час ходив у масці і мовчав. Коли з нього маску зняли, виявилося, що рот строковика зашитий.

У медчастині нитки розпороли та надали юнакові допомогу. Зараз із ним працює психолог.

Раніше повідомлялося, що польський солдат постраждав під час відбиття штурму польсько-білоруського кордону групою із близько 55 мігрантів.

Також Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

Крім того, пресслужба СБ України виклала ролик, де продемонстрована частина тренування бійців відомства. На відео чоловіки у повному екіпіруванні відпрацьовують стрільбу під епічну музику.

Крім того, на тижні СБУ приймало участь у спільних навчаннях силовиків поблизу Білорусі.

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