Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням

AFSCA пояснило, що існує різниця між комерційно вирощеними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких скандинавських рецептах

Бельгійське агентство з безпеки харчових продуктів (AFSCA) виступило із застереженням щодо спроб використовувати різдвяні ялинки як їжу. Про це пише The Guardian.

Повідомлення з’явилося після того, як місто Гент, відоме своїми екологічними ініціативами, опублікувало поради з переробки святкових дерев для кулінарних цілей.

У своєму повідомленні Гент запропонував рецепти на основі ялинкових голок, посилаючись на приклади зі Скандинавії, де їх нібито використовують для ароматизації масла та інших продуктів. Серед пропозицій було приготування супу із соснових голок, натхненого традиційним скандинавським рецептом.

Однак AFSCA категорично відкинуло цю ідею. У своїй заяві агентство наголосило: «Різдвяні ялинки не призначені для вживання в їжу. Немає способу гарантувати їх безпечність – ні для людей, ні для тварин».

Агентство також повідомило, що для збереження зовнішнього вигляду та захисту від шкідників більшість декоративних ялинок обробляються пестицидами та іншими хімікатами. Це робить їх небезпечними для вживання в їжу. До того ж багато дерев обробляють вогнезахисними речовинами, і їхнє споживання може мати серйозні, навіть смертельні наслідки.

AFSCA пояснило, що існує різниця між комерційно вирощеними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких скандинавських рецептах. Вона зазначила, що хвоя сосен, які ростуть у незайманій природі північних країн, зовсім відрізняється від тих, що вирощуються для Різдва.

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