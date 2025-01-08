Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
Місто Гент, відоме своїми екологічними ініціативами, опублікувало поради з переробки святкових дерев для кулінарних цілей
фото з відкритих джерел

AFSCA пояснило, що існує різниця між комерційно вирощеними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких скандинавських рецептах

Бельгійське агентство з безпеки харчових продуктів (AFSCA) виступило із застереженням щодо спроб використовувати різдвяні ялинки як їжу. Про це пише The Guardian.

Повідомлення з’явилося після того, як місто Гент, відоме своїми екологічними ініціативами, опублікувало поради з переробки святкових дерев для кулінарних цілей.

У своєму повідомленні Гент запропонував рецепти на основі ялинкових голок, посилаючись на приклади зі Скандинавії, де їх нібито використовують для ароматизації масла та інших продуктів. Серед пропозицій було приготування супу із соснових голок, натхненого традиційним скандинавським рецептом.

Однак AFSCA категорично відкинуло цю ідею. У своїй заяві агентство наголосило: «Різдвяні ялинки не призначені для вживання в їжу. Немає способу гарантувати їх безпечність – ні для людей, ні для тварин».

Агентство також повідомило, що для збереження зовнішнього вигляду та захисту від шкідників більшість декоративних ялинок обробляються пестицидами та іншими хімікатами. Це робить їх небезпечними для вживання в їжу. До того ж багато дерев обробляють вогнезахисними речовинами, і їхнє споживання може мати серйозні, навіть смертельні наслідки.

 AFSCA пояснило, що існує різниця між комерційно вирощеними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких скандинавських рецептах. Вона зазначила, що хвоя сосен, які ростуть у незайманій природі північних країн, зовсім відрізняється від тих, що вирощуються для Різдва.

Нагадаємо, популярний столичний десерт Київський торт тепер можна буде завжди носити з собою в кишені. Адже він з'явився в новому форматі – бальзаму для губ. Про це йдеться у спільній заяві компаній українського косметичного бренду dott спільно з додатком «Київ Цифровий».

Читайте також:

Теги: Бельгія їжа Різдвяні свята ялинка місто поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 грудня – День різдвяного светра
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 грудня, 2024, 00:05
Як заявили в російському оборонному відомстві, «унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу»
Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі
11 грудня, 2024, 22:36
Україна потрапила до другого кошика для жеребкування відбору чемпіонату світу
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників
13 грудня, 2024, 09:01
Вранці місто атакували ударні безпілотники
У Грозному один із дронів влучив у базу ОМОНу
15 грудня, 2024, 07:55
Муженко розповів, що на Курщині Україна має можливість проводити активні мобільні чи маневрені дії
Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка
28 грудня, 2024, 14:05
Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня
Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві
24 грудня, 2024, 22:19
Гіндзан Онсен щороку приваблює велику кількість туристів
Японське «снігове» місто вводить жорстке обмеження для туристів
26 грудня, 2024, 12:40
Петр Павел їсть консерву, яку передали українські воїни
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
28 грудня, 2024, 10:41
Японія хоче обмежити кількість туристів у Токіо
Влада Японії закликає туристів не їхати до Токіо та Кіото
6 сiчня, 17:21

Соціум

Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок
В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок
У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада
У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії
Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
37K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
22K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
12K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
6 сiчня, 05:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua