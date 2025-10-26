Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу

Частина міста поринула в морок – загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікнах будинків

Увечері у неділю, 26 жовтня, частина міста Кривий Ріг залишилася без електропостачання. Цьому передував потужний спалах у небі. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як захмарене небо прорізає схоже на блискавку яскраве світло. Одразу після цього частина міста поринула в морок – загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікнах будинків.

У місцевих пабліках уточнили, що без електропостачання залишився Інгулецький район міста.

Раніше цього дня Кривий Ріг перебував під повітряною атакою російської терористичної армії. Мер Олександр Вілкул повідомив, що місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. У місті пролунало близько десяти вибухів.