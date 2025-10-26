Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу
Без електропостачання залишився Інгулецький район Кривого Рогу
фото з відкритих джерел

Частина міста поринула в морок – загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікнах будинків

Увечері у неділю, 26 жовтня, частина міста Кривий Ріг залишилася без електропостачання. Цьому передував потужний спалах у небі. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як захмарене небо прорізає схоже на блискавку яскраве світло. Одразу після цього частина міста поринула в морок – загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікнах будинків.

У місцевих пабліках уточнили, що без електропостачання залишився Інгулецький район міста.

Раніше цього дня Кривий Ріг перебував під повітряною атакою російської терористичної армії. Мер Олександр Вілкул повідомив, що місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. У місті пролунало близько десяти вибухів.

Читайте також:

Теги: відео місто Олександр Вілкул Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
19 жовтня, 06:10
Нью-Йорк вражає ціною на оренду житла
Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче
29 вересня, 09:04
У вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту шестирічна дитина потрапила до лікарні
Перше місто в Україні вводить заборону на електросамокати
27 вересня, 16:46
Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
3 жовтня, 18:24
Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
5 жовтня, 15:59
Програму «Підтримка киян – захисників та захисниць України» продовжено ще на два роки
Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових
9 жовтня, 13:48
Два гриба заважили разом 3,3 кг
Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб
12 жовтня, 17:41
Олександр Хілик під час обрання запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 4 жовтня 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes
13 жовтня, 16:49
Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях
Атака на Кривий Ріг: зафіксовано понад 10 влучань, виникли пожежі
17 жовтня, 07:59

Події в Україні

Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу
Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу
Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні
Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні
Розвідники уразили російські об'єкти у Криму: подробиці операції
Розвідники уразили російські об'єкти у Криму: подробиці операції
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua