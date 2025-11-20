Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»
Будь-хто, хто має достатні фінансові можливості, може замовити той самий тип вагона, яким до Києва подорожував експрезидент США Джо Байден
фото: Радіо Свобода

«Можна замовити вагон зі спальнею та кухнею»

«Укрзалізниця» має унікальні салон-вагони, якими користуються світові лідери під час поїздок до Києва, такі вагони можуть замовити навіть приватні клієнти – зокрема «салон Байдена» чи «салон Макрона». Про це соратник президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтервʼю «Главкому». 

Сергій Лещенко розповів про особливості салон-вагонів, якими до Києва подорожують зарубіжні політичні лідери за відсутності авіасполучення з Україною. За його словами, кожен високопоставлений гість дотримується власних протоколів безпеки.

«Тут не можна багато розголошувати з огляду на те, що пересування осіб, які мають державну охорону, регламентовано. Деякі лідери публікують відео про своє перебування в Києві, будучи тут, деякі – що вони їдуть до Києва, ще тільки сівши в потяг, а є лідери, які повідомляють, що були в Києві, вже коли поїхали звідси», – зазначив соратник.

«В «Укрзалізниці» є спадок пострадянського періоду, коли вона жила на широку ногу – це був кінець 90-х початок нульових, умовні часи Кірпи. Тоді регіональні філії були центрами управління залізничним рухом. Керівники всіх цих філій мали свої салон-вагони, щоб з комфортом дістатися до Києва на звіт в міністерство чи ще кудись», – додав Лещенко. 

 У таких вагонах обладнано спальню з санвузлом, залу для нарад, купе для супроводу та окрему кухню – фактично комфорт приватного джета.

«Коли почалася війна, всі салон-вагони розшукали, відремонтували і надали в користування міжнародним лідерам.  Тепер у нас є «салон Байдена», «салон Макрона» та інші, залежно від того, яких відомих пасажирів вони перевозили. Навіть Анджеліна Джолі таким користувалася: в Україну приїздила автомобілем, але з Києва до кордону – вже салоном-вагоном», – зазначив Лещенко.

Лещенко додав, що за відсутності делегацій такі вагони можуть орендувати й приватні особи, оформивши запит через сайт «Укрзалізниці».

«Так. Там є різні опції, тож якщо хтось хоче дізнатися, скільки це коштує, може замовити онлайн і йому все порахують», – додав Лещенко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден здійснив секретну поїздку до Києва у лютому 2023 року, діставшись до столиці потягом «Укрзалізниці».

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули спецпотягом з Польщі до Києва, щоб висловити підтримку Україні
Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули спецпотягом з Польщі до Києва, щоб висловити підтримку Україні
фото: president.gov.ua

Так само, як і багато інших лідерів світу, Макрон, Стармер і Мерц їхали до Києва потягом. Через закритий повітряний простір саме залізниця стала головним безпечним маршрутом для дипломатичних місій.

Нагадаємо, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає член наглядової ради Сергій Лещенко, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць.

Читайте також:

Теги: Сергій Лещенко Укрзалізниця потяг українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День десантника відзначають в Україні 8 листопада
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 07:15
Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
20 жовтня, 07:45
Олег Воробець: «Якщо буде якесь замирення – це не має бути розслабленням. Це має бути підготовка до нової війни»
Сержант Олег Воробець: Доходить до того, що бронюють людей, які торгують іконками...
18 листопада, 17:40
Підвищення тарифів на вантажні перевезення матимуть дуже суттєвий вплив на економіку України
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
21 жовтня, 14:39
За словами премʼєрки, держава планує надати держкомпанії фінансову допомогу до 16 млрд грн у 2026 році
Уряд рятує пасажирські перевезення «Укрзалізниці»: прем’єрка оголосила суми дотацій на 2025-2026 роки
4 листопада, 10:15
У Вінницькому ТЦК заявили, що військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
13 листопада, 09:53
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Інгулецький ГЗК попередив про наслідки
4 листопада, 12:41
Ярослава Хортяні у Будапешті на заході на підтримку України
Угорщина відкриває українські школи, а Орбан виступає проти України. Відома діаспорянка пояснила парадокс
15 листопада, 10:21
Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
5 листопада, 21:39

Суспільство

Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua