«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»

Будь-хто, хто має достатні фінансові можливості, може замовити той самий тип вагона, яким до Києва подорожував експрезидент США Джо Байден

«Можна замовити вагон зі спальнею та кухнею»

«Укрзалізниця» має унікальні салон-вагони, якими користуються світові лідери під час поїздок до Києва, такі вагони можуть замовити навіть приватні клієнти – зокрема «салон Байдена» чи «салон Макрона». Про це соратник президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтервʼю «Главкому».

Сергій Лещенко розповів про особливості салон-вагонів, якими до Києва подорожують зарубіжні політичні лідери за відсутності авіасполучення з Україною. За його словами, кожен високопоставлений гість дотримується власних протоколів безпеки.

«Тут не можна багато розголошувати з огляду на те, що пересування осіб, які мають державну охорону, регламентовано. Деякі лідери публікують відео про своє перебування в Києві, будучи тут, деякі – що вони їдуть до Києва, ще тільки сівши в потяг, а є лідери, які повідомляють, що були в Києві, вже коли поїхали звідси», – зазначив соратник.

«В «Укрзалізниці» є спадок пострадянського періоду, коли вона жила на широку ногу – це був кінець 90-х початок нульових, умовні часи Кірпи. Тоді регіональні філії були центрами управління залізничним рухом. Керівники всіх цих філій мали свої салон-вагони, щоб з комфортом дістатися до Києва на звіт в міністерство чи ще кудись», – додав Лещенко.

У таких вагонах обладнано спальню з санвузлом, залу для нарад, купе для супроводу та окрему кухню – фактично комфорт приватного джета.

«Коли почалася війна, всі салон-вагони розшукали, відремонтували і надали в користування міжнародним лідерам. Тепер у нас є «салон Байдена», «салон Макрона» та інші, залежно від того, яких відомих пасажирів вони перевозили. Навіть Анджеліна Джолі таким користувалася: в Україну приїздила автомобілем, але з Києва до кордону – вже салоном-вагоном», – зазначив Лещенко.

Лещенко додав, що за відсутності делегацій такі вагони можуть орендувати й приватні особи, оформивши запит через сайт «Укрзалізниці».

«Так. Там є різні опції, тож якщо хтось хоче дізнатися, скільки це коштує, може замовити онлайн і йому все порахують», – додав Лещенко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден здійснив секретну поїздку до Києва у лютому 2023 року, діставшись до столиці потягом «Укрзалізниці».

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули спецпотягом з Польщі до Києва, щоб висловити підтримку Україні фото: president.gov.ua

Так само, як і багато інших лідерів світу, Макрон, Стармер і Мерц їхали до Києва потягом. Через закритий повітряний простір саме залізниця стала головним безпечним маршрутом для дипломатичних місій.

Нагадаємо, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає член наглядової ради Сергій Лещенко, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць.