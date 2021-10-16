На тлі пандемії кількість бідних в Італії зросла на мільйон

Раніше найбільшу кількість збіднілих в Італії нараховували лише у 2005 році

Пандемія коронавірусу різко погіршила становище італійців, які і так ледве зводили кінці з кінцями

В Італії в результаті пандемії коронавірусу різко збільшилася кількість бідних: зараз вже 5,6 млн жителів цієї країни живуть у злиднях – на один мільйон більше, ніж до кризи, викликаної пандемією, повідомила гуманітарна організація Caritas Italia в доповіді, оприлюдненій 16 жовтня.

У документі констатується наявність кризи»"небаченого масштабу» – в два мільйони бідних сімей проживають понад 1,3 млн неповнолітніх, які не мають коштів для гідного життя.

Багато італійців, що знаходилися на межі бідності, на тлі пандемії виявилися в повній убогості, а ті, хто і так вже був бідний, ледь самостійно залагоджують свої справи, зазначає Caritas Italia. Найбільш сильно від бідності страждають Валле-д'Аоста, Кампанія, Лаціо, Сардинія і Південний Тіроль.

Caritas Italiana закликала уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути державні програми допомоги, оскільки більш ніж половина італійців не отримують допомоги, багато також страждають від непомірної заборгованості і лихварів.

У доповіді вказується, що ще до пандемії мільйони італійських сімей мали настільки високі борги, що вони не можуть бути виплачені при нормальних умовах.

Нагадаємо, Італія першою серед країн Заходу запровадила обов'язковий covid-сертифікат для працівників усіх сфер. Тепер для роботи у цій країні знадобиться вакцинація, регулярне тестування або підтвердження одужання від Covid-19. Через це у країні спалахнули масові протести.

Також збанкрутіла італійська авіакомпанія Alitalia припинила польоти. Найбільший національний перевізник Італії 14 жовтня виконав останній рейс АZ1586 з Кальярі до Риму.

Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів. Її місце займе компанія ITA (Italia Trasporto Aereo), створена за рішенням італійського уряду.