ПЦУ закликала молитися за здоров'я патріарха Філарета. УПЦ КП відповіла

Православна церква заявляла про погіршення стану патріарха Філарета

Українська православна церква Київського патріархату спростувала заяви Православної церкви про погіршення стану патріарха Філарета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УПЦ Київського патріархату.

Зазначається, що стан здоров'я патріарха Філарета задовільний, він перебуває на плановому обстеженні і лікуванні. «Просимо, як завжди, підносити молитви за здоровʼя нашого предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета», – йдеться в заяві.

Раніше ПЦУ опублікувала повідомлення, в якому зазначила, що патріарха Філарета нібито погіршився. «У звʼязку з очевидним погіршенням стану здоровʼя почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоровʼя», – зазначалося в повідомленні.

Як відомо, Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, продовжує свою діяльність. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха Філарета, зокрема предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Філарет не припинив активної діяльності: він проводить богослужіння, зустрічається з політиками, предстоятелями інших церков, дипломатами, мирянами.

До слова, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Своєю чергою, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію. Він видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним «помісний собор» скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Згодом Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.