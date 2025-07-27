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Соратниця Ющенка розповіла, як Росія зірвала об'єднання українських церков після Помаранчевої революції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соратниця Ющенка розповіла, як Росія зірвала об'єднання українських церков після Помаранчевої революції
Улітку 2008 року відбувся візит Патріарха Варфоломія до України
фото: вікіпедія

Валентина Руденко розповіла, як під час першого візиту Вселенського патріарха до Києва незаплановано сюди також прилетів Кирило

Коли в Москві довідалися про візит Вселенського Патріарха Варфоломія І до Києва у 2008 році, Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, які на той час очолював майбутній патріарх Кирило Гундяєв, зробив усе можливе для його зриву. Про це розповіла радниця колишнього президента України Віктора Ющенка Валентина Руденко в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає «Главком».

Тодішній президент Віктор Ющенко обговорював із Вселенським Патріархом Варфоломієм І можливість створення єдиної помісної церкви в Україні. І саме в день прибуття Патріарха Варфоломія до Києва несподівано без запрошення і попередження прилетів і майбутній патріарх РПЦ Кирил.

«Він (Кирило, – «Главком») прилетів абсолютно неочікувано, у вигляді неготовому для такого візиту, але він попросив аудієнцію у Патріарха. І Патріарх з ним говорив, напевно, години чотири. Після того, як він з ним поговорив, уже ні про що розмови не було», – зауважила Руденко.

За словами радниці Ющенка, патріарх вийшов після тієї розмови і сказав: «Обмежимося тим, що це мій перший візит на цю святу землю».

Валентина Руденко обіймала низку ключових посад у команді президента Віктора Ющенка. У 2005-2007 роках вона працювала радником президента України та очолювала Головну комунікаційну службу секретаріату президента. Згодом, у 2009-2010 роках, обіймала посаду заступниці голови секретаріату президента України. Руденко була одним із головних менеджерів у команді Ющенка. З 2010 року до сьогодні залишається радницею президента України, строк повноважень якого завершився – Віктора Андрійовича Ющенка.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП має час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква Вселенський патріарх Варфоломій патріарх кирило

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