Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар, що привело до зміни дат свят із фіксованою датою. Тепер такі свята відзначаються на 13 днів раніше. Наприклад, 16 серпня 2025 року православні християни та греко-католики вже вдруге відзначатимуть Третій Спас, або Горіховий Спас.

Назва Горіховий Спас пов'язана з часом збору врожаю: наприкінці літа традиційно збирають волоські й лісові горіхи перед зимою. У цей період також завершується жнивний сезон. З зерна нового врожаю випікають свіжий хліб, через що свято має ще одну назву – Хлібний Спас.

«Главком» підготував добірку найгарніших привітань і листівок до Горіхового Спаса.

Привітання з Горіховим Спасом 2025 у прозі

Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!

***

З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!

***

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

***

У Горіховий Спас бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

***

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок у милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко й вільно, ніби по горіховому гаю.

***

Вітаю з Хлібним або Горіховий Спасом. Бажаю вам, щоб цього дня ніщо не затьмарило вашого свята, сонце яскраво світило у ваші вікна, а легкий вітерець гладив колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!

***

Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті! З Горіховим Спасом!

***

З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю міцного здоров'я, добрих справ та Божої благодаті.

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості й тепла.

Хай доля буде вам ласкавою і милою,

І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі і гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Ось і настав Горіховий Спас,

Бажаю, щоб свято вітало і вас!

Побільше удома різних припас,

Господь береже і рятує хай вас!

***

Непомітно прокотилось літо,

Скоро осінь гляне розмаїто…

У садах плоди висять налиті -

Груші й яблуні всі соковиті!

Побажаю, щоб були ви ситі,

І веселі, працьовиті!

Ласкою Божою обвиті,

Не даремно щоб роки були прожиті…

З Горіховим Спасом!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

Привітання з Горіховим Спасом у картинках