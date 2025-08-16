Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Назва Горіховий Спас пов'язана з часом збору врожаю

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар, що привело до зміни дат свят із фіксованою датою. Тепер такі свята відзначаються на 13 днів раніше. Наприклад, 16 серпня 2025 року православні християни та греко-католики вже вдруге відзначатимуть Третій Спас, або Горіховий Спас.

Назва Горіховий Спас пов'язана з часом збору врожаю: наприкінці літа традиційно збирають волоські й лісові горіхи перед зимою. У цей період також завершується жнивний сезон. З зерна нового врожаю випікають свіжий хліб, через що свято має ще одну назву – Хлібний Спас.

«Главком» підготував добірку найгарніших привітань і листівок до Горіхового Спаса.

Привітання з Горіховим Спасом 2025 у прозі

Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!

***

З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!

***

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

***

У Горіховий Спас бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

***

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок у милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко й вільно, ніби по горіховому гаю.

***

Вітаю з Хлібним або Горіховий Спасом. Бажаю вам, щоб цього дня ніщо не затьмарило вашого свята, сонце яскраво світило у ваші вікна, а легкий вітерець гладив колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!

***

Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті! З Горіховим Спасом!

***

З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю міцного здоров'я, добрих справ та Божої благодаті.

Привітання з Горіховим Спасом  у віршах 

З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде вам ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі і гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Ось і настав Горіховий Спас,
Бажаю, щоб свято вітало і вас!
Побільше удома різних припас,
Господь береже і рятує хай вас!

***

Непомітно прокотилось літо,
Скоро осінь гляне розмаїто…
У садах плоди висять налиті -
Груші й яблуні всі соковиті!
Побажаю, щоб були ви ситі,
І веселі, працьовиті!
Ласкою Божою обвиті,
Не даремно щоб роки були прожиті…
З Горіховим Спасом!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!

Привітання з Горіховим Спасом у картинках

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 1
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 2
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 3
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 4
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 5
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 6
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 7
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 8
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 9
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 10

Читайте також:

Теги: свята православна церква свято календар релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК №1 освячено
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)
11 серпня, 11:44
8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
8 серпня, 10:15
Щороку 8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку Збройних Сил України
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 серпня, 00:00
6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 серпня, 00:01
Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну
Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі
3 серпня, 18:37
День Повітряних сил України 3 серпня 2025 року
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
3 серпня, 05:00
29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
20 липня – День шахів
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Суспільство

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6662
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4426
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua