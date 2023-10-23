В Україні почали робити операції з реконструкції обличчя військовим

Долучилися медики з США та Метінвест

Вже понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї отримали поранені на війні українці у межах місії канадських та американських медиків Face the Future Ukraine в Івано-Франківську 15-22 жовтня. Крім операцій, світові фахівці провели міжнародні симпозіуми з лікування воєнних травм для українських хірургів та медперсоналу.

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Одним з організаторів візиту місії в Україні стала гуманітарна ініціатива Метінвесту «Рятуємо життя».

Щоб виконати надскладні операції, до України прибула команда з 15 світових фахівців: реконструктивних хірургів, окулопластів, пластичних хірургів, оториноларингологів, хірургів-онкологів, анестезіологів та медичних сестер. Разом із ними працювали та навчалися українські спеціалісти з Івано-Франківська, Києва та Запоріжжя. Українські медики готувалися до операцій упродовж п’яти місяців: відбирали пацієнтів, розробляли плани операцій, консультувалися з іноземними колегами.

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«Для багатьох пацієнтів біоінженери готували індивідуальні пластини, які друкували на 3D принтері, щоб відновити цілісність кісток, фрагменти яких були знищені під час поранення», – говорить голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко.

Пацієнтами стали військовослужбовці з різних куточків України. Усі вони мають тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї: пошкодження орбіти очей, складні поранення носа та відсутність фрагментів щелеп. Серед прооперованих – двоє мобілізованих до ЗСУ співробітників Метінвесту та четверо військових із регіонів присутності компанії – Запоріжжя, Дніпропетровщини та Донеччини. Для усіх постраждалих реконструктивні операції були безоплатними.

«В Україні ми бачимо найтяжчі комбіновані випадки за весь наш досвід роботи. Тому плануємо продовжувати повертатися раз на пів року до України, аби допомагати вашим захисникам та навчати українських колег, щоб ці операції стали доступними й в Україні», – зазначає засновник і президент фонду Face the Future, професор Університету Торонто Пітер Адамсон.

Нагадаємо, ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. Від початку повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.

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Також ініціатива створила напрям протезування для українців, які отримали пошкодження кінцівок через війну: наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 60 осіб, з яких 20 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.