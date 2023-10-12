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Розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових
фото ілюстративне

Тривають заходи із деокупації Криму

Один український військовий потрапив у полон до росіян під час висадки бійців розвідки в окупованому Криму 4 жовтня, де стався жорстокий бій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника», – йдеться у заяві.

За словами Юсова, на превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. У даній ситуації йдеться про спецпризначенців і в розвідці можуть підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.

«Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території і повернути землі та людей», – додав Юсов.

Як повідомлялося, спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. Зазначається, що в рамках цієї операції був жорстокий бій. Є багато втрат серед російських окупантів.

Теги: розвідка Крим полон Україна втрати деокупація

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