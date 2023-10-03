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Незламна Віра: як 76-річна жінка, яку вивезли до Росії, змогла повернутися додому

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Незламна Віра: як 76-річна жінка, яку вивезли до Росії, змогла повернутися додому
Віра Чернуха – єдина жителька деокупованої прикордонної Дементіївки
фото: Суспільне

Віра Чернуха – єдина мешканка селища на кордоні з країною-агресоркою

76-річна жінка з села Дементіївка біля кордону з Росією повернулася додому після того, як її евакуювали до Росії. Про це повідомляє BBC.

У перший день повномасштабного вторгнення до села прилетів снаряд, який тяжко поранив пані Віру. Вона зазнала серйозних травм, а її будинок сильно пошкодило від вибуху. Жінка каже, що вікно вилетіло, двері були зруйновані, а земля «піднялася». З кров'ю на тілі вона вибралась на вулицю, але не може згадати, хто її знайшов і доправив до лікарні.

Знищена кухня Віри Чернухи після російського обстрілу
Знищена кухня Віри Чернухи після російського обстрілу
фото: Суспільне

«Опритомніла я після наркозу в лікарні. Питаю в жінки з сусіднього ліжка: «Де я?» Каже: «У Бєлгороді». Боже мій! Я роздягнена, безпомічна… Глянула на свої руки – брудні, у крові. Я прошу, щоб дали хоч щось витертися, обмити це все. У перші дні морально мені було дуже важко, я в штики сприймала те, що перебуваю в Росії. Це злило персонал. Потім зрозуміла, що ліпше мовчати. Так минув місяць. Ближче до виписки сказали, що мене відправлять у Ростов, у табір для біженців. А я кажу, що мені треба тільки в Україну.

Просто пощастило, що через волонтерів мене знайшла невістка. Вони з сином перерахували гроші, мені придбали телефон і все, що треба. Організували виїзд у Європу. Я вдячна лікарю: він – українець, нормально поставився, притримав на день виписку, і все склалося», – розповіла жінка.

Подолати кордон було неможливо, тож щоб повернутися додому, довелося подолати відстань в 4 тис. км, подорожуючи через Латвію, Литву і Польщу, це забрало цілий тиждень.

Збройні сили України змогли відновити контроль над більшою частиною Харківщини під час контрнаступу.

Наразі пані Віра проживає в селі сама. Вона зазначає, що декілька односельчан все ще залишилися в Росії, і вона не має інформації про їх місцеперебування. 

Дементіївка Харківського району розташована за 5 км від російського кордону, між двома автошляхами: Дергачі–Козача Лопань і Харків–Бєлгород. За цей населений пункт, що на узвишші, точилися важкі бої наприкінці весни та впродовж літа 2022-го. Про звільнення села Міноборони повідомило 18 травня минулого року, та в липні ЗСУ змушені були відійти. 

До вторгнення в селі проживало не більше 35 осіб, частина з них – дачники. Місцевість тут красива: пагорби, з одного боку прилягає лісок, що радував грибами.

ЗСУ вдалося остаточно вигнати окупантів із Дементіївки вже під час масштабного контрнаступу у вересні 2022-го року. Тепер на село боляче дивитися: розбиті будинки потопають у заростях, з уцілілих електричних стовпів звисають обірвані проводи, тріщини та вирви в асфальті поросли бур’янами. Ходити тут треба вкрай обережно: населений пункт розмінували лише частково.

У підвалі будинку пані Віри, який повністю зруйновано, та в льосі на подвір’ї ховалися то окупанти, то українські військові. Неподалік двору на пагорбі – пам’ятник, який установила Державна прикордонна служба України як пам’ять про прикордонників, що виконували в селі бойове завдання і, на жаль, загинули.

Будинок літньої жінки згорів під час переміщення села з рук в руки під час війни. Зараз вона мешкає в тимчасовій споруді, вирощує овочі та мріє про козу. Крім того, вона займається доглядом за пам'ятником п'ятьом українським воїнам, які загинули тут у боях.

Живе пані Віра в літній кухні, готує їжу на газовому балоні. Адміністрація Дергачівської громади дала їй генератор, а ще раніше – буржуйку. Довелося купити всі господарські речі: каструлі, сковорідки тощо, бо після окупантів не залишилося нічого. У Дементіївці пані Віра мешкає з 1999-го року, усе в господі будувала з чоловіком, якого не стало за рік до повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку – її бабусі довелося подолати важкий шлях, щоб перевезти онуку на Батьківщину.

Читайте також: Через Росію до Європи. Три історії про вимушену евакуацію через РФ
Теги: деокупація Харківщина

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