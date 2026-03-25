«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
МВС не знайшло помилок у справі Назара Далецького
фото: Кирило Буданов

Висновок базувався на ДНК, але військовий виявився живим

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не виявили помилок у експертизі, яка раніше підтвердила загибель військовослужбовця Назара Далецького, хоча згодом він виявився живим і повернувся з російського полону. Про це повідомляє «Главком».

За даними установи, експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, а службова перевірка не встановила порушень у їхній роботі. У МВС наголосили, що молекулярно-генетичні експертизи проводяться за чіткими алгоритмами із постійним контролем якості, а система передбачає заходи для мінімізації помилок під час ідентифікації невпізнаних тіл.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко раніше пояснював, що ДНК-профіль матері Далецького збігся з біологічними рештками на рівні 99,99987%. За його словами, це результат математичних розрахунків, а не суб’єктивної оцінки експертів.

Водночас за підсумками дослідження експерти рекомендували провести додаткову експертизу, однак цього не зробили. Саме на основі наявних даних і було сформовано висновок про загибель військового.

Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання на сході України у травні 2022 року. Пізніше на Харківщині, після деокупації, були виявлені рештки тіл у місцях масових злочинів окупантів. Один із біологічних зразків, знайдений після розстрілу колони цивільних авто у вересні 2022 року, і став підставою для експертизи. Втім, згодом з’ясувалося, що військовий живий – він повернувся з російського полону, що поставило під сумнів попередні висновки.

Нагадаємо, що востаннє 6 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому. 

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських мил, Сил ТрО, Повітряних мил, Сил безпілотних мистем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці
Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці
Боронив Маріуполь від окупантів. Згадаймо Героя України Олександра Маслака
Боронив Маріуполь від окупантів. Згадаймо Героя України Олександра Маслака
ДТП чи політичне вбивство? 27 років тому загинув Чорновіл: шлях політика та обставини трагедії
ДТП чи політичне вбивство? 27 років тому загинув Чорновіл: шлях політика та обставини трагедії
День Служби Безпеки України: історія свята, привітання у прозі та листівках
День Служби Безпеки України: історія свята, привітання у прозі та листівках

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
