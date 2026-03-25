«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового

Висновок базувався на ДНК, але військовий виявився живим

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не виявили помилок у експертизі, яка раніше підтвердила загибель військовослужбовця Назара Далецького, хоча згодом він виявився живим і повернувся з російського полону. Про це повідомляє «Главком».

За даними установи, експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, а службова перевірка не встановила порушень у їхній роботі. У МВС наголосили, що молекулярно-генетичні експертизи проводяться за чіткими алгоритмами із постійним контролем якості, а система передбачає заходи для мінімізації помилок під час ідентифікації невпізнаних тіл.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко раніше пояснював, що ДНК-профіль матері Далецького збігся з біологічними рештками на рівні 99,99987%. За його словами, це результат математичних розрахунків, а не суб’єктивної оцінки експертів.

Водночас за підсумками дослідження експерти рекомендували провести додаткову експертизу, однак цього не зробили. Саме на основі наявних даних і було сформовано висновок про загибель військового.

Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання на сході України у травні 2022 року. Пізніше на Харківщині, після деокупації, були виявлені рештки тіл у місцях масових злочинів окупантів. Один із біологічних зразків, знайдений після розстрілу колони цивільних авто у вересні 2022 року, і став підставою для експертизи. Втім, згодом з’ясувалося, що військовий живий – він повернувся з російського полону, що поставило під сумнів попередні висновки.

Нагадаємо, що востаннє 6 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських мил, Сил ТрО, Повітряних мил, Сил безпілотних мистем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.