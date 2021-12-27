Covid-19: влада Нью-Йорку пішла на суперечливі дії

Працівники не будуть сидіти два тижні на ізоляції

Мовою оригіналу

По данным FlightAware, во всем мире авиакомпании отменили около 5700 рейсов в канун Рождества, Рождество и на следующий день после Рождества. Это включает около 1700 рейсов внутри, в или из Соединенных Штатов

JetBlue (JBLU) отменила 80 рейсов, или около 7% от общего расписания, за день до Рождества

Delta Air Lines (DAL) также отменила рейсы. По данным FlightAware, авиакомпания отменила 173 рейса в канун Рождества.

Delta заявила, что отмена связана с множеством проблем, включая вариант Omicron.

При этом Omicron уже настолько распространился, что губернатор штата Нью-Йорк пошел на весьма противоречивые действия.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул говорит, что большинство основных работников штата могут вернуться к работе всего через пять дней после положительного теста на коронавирус, если они полностью вакцинированы и соответствуют другим стандартам безопасности.

Раньше от рабочих требовалось не выходить на работу не менее 10 дней.

Хочул сказал в пятницу, что изменение правил карантина упростит обслуживание «критически важных услуг, в которых нуждаются жители Нью-Йорка, здравоохранения, транспорта, продуктовых магазинов».

Изменение политики коснется сотрудников в широком спектре отраслей, от аптек и предприятий пищевой промышленности до больниц и таксопарков.

***

Политики как видим решили игнорировать проблемы, и не останавливать экономику, в отличии от Нидерландов которые пошли на жесткий карантин.

Очень не хотелось бы, но госпитализации в больницах США могут еще выше улететь.

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.