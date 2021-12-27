Covid-19: влада Нью-Йорку пішла на суперечливі дії
Працівники не будуть сидіти два тижні на ізоляції
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По данным FlightAware, во всем мире авиакомпании отменили около 5700 рейсов в канун Рождества, Рождество и на следующий день после Рождества. Это включает около 1700 рейсов внутри, в или из Соединенных Штатов
JetBlue (JBLU) отменила 80 рейсов, или около 7% от общего расписания, за день до Рождества
Delta Air Lines (DAL) также отменила рейсы. По данным FlightAware, авиакомпания отменила 173 рейса в канун Рождества.
Delta заявила, что отмена связана с множеством проблем, включая вариант Omicron.
При этом Omicron уже настолько распространился, что губернатор штата Нью-Йорк пошел на весьма противоречивые действия.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул говорит, что большинство основных работников штата могут вернуться к работе всего через пять дней после положительного теста на коронавирус, если они полностью вакцинированы и соответствуют другим стандартам безопасности.
Раньше от рабочих требовалось не выходить на работу не менее 10 дней.
Хочул сказал в пятницу, что изменение правил карантина упростит обслуживание «критически важных услуг, в которых нуждаются жители Нью-Йорка, здравоохранения, транспорта, продуктовых магазинов».
Изменение политики коснется сотрудников в широком спектре отраслей, от аптек и предприятий пищевой промышленности до больниц и таксопарков.
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Политики как видим решили игнорировать проблемы, и не останавливать экономику, в отличии от Нидерландов которые пошли на жесткий карантин.
Очень не хотелось бы, но госпитализации в больницах США могут еще выше улететь.
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Джерело: блог Євген Істребіна