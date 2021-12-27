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    Думки вголос

    Covid-19: влада Нью-Йорку пішла на суперечливі дії

    Летальність нового штаму коронавірусу значно нижча, але людству від цього не легше - Covid-19: влада Нью-Йорку пішла на суперечливі дії
    Летальність нового штаму коронавірусу значно нижча, але людству від цього не легше
    фото з відкритих джерел

    Працівники не будуть сидіти два тижні на ізоляції

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    По данным FlightAware, во всем мире авиакомпании отменили около 5700 рейсов в канун Рождества, Рождество и на следующий день после Рождества. Это включает около 1700 рейсов внутри, в или из Соединенных Штатов

    JetBlue (JBLU) отменила 80 рейсов, или около 7% от общего расписания, за день до Рождества

    Delta Air Lines (DAL) также отменила рейсы. По данным FlightAware, авиакомпания отменила 173 рейса в канун Рождества.

    Delta заявила, что отмена связана с множеством проблем, включая вариант Omicron.

    При этом Omicron уже настолько распространился, что губернатор штата Нью-Йорк пошел на весьма противоречивые действия.

    Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул говорит, что большинство основных работников штата могут вернуться к работе всего через пять дней после положительного теста на коронавирус, если они полностью вакцинированы и соответствуют другим стандартам безопасности.

    Раньше от рабочих требовалось не выходить на работу не менее 10 дней.

    Хочул сказал в пятницу, что изменение правил карантина упростит обслуживание «критически важных услуг, в которых нуждаются жители Нью-Йорка, здравоохранения, транспорта, продуктовых магазинов».

    Изменение политики коснется сотрудников в широком спектре отраслей, от аптек и предприятий пищевой промышленности до больниц и таксопарков.

    ***

    Политики как видим решили игнорировать проблемы, и не останавливать экономику, в отличии от Нидерландов которые пошли на жесткий карантин.

    Очень не хотелось бы, но госпитализации в больницах США могут еще выше улететь.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: літак карантин вакцинація коронавірус
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    Covid-19: влада Нью-Йорку пішла на суперечливі дії