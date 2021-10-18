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    Економіка та фінанси

    Зеленський анонсував «енергетичну трансформацію» України

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    На думку президента, Україна належно не підготувалася до енергетичних небезпек - Зеленський анонсував «енергетичну трансформацію» України
    На думку президента, Україна належно не підготувалася до енергетичних небезпек
    скріншот фото: відео «Свобода слова на ICTV»

    Президент вкотре нагадав про загрози для України від нового газопроводу «Північний потік – 2» та пояснив, до чого варто готуватися

    Україна виявилася неготовою до сучасних викликів, що постали перед державою у сфері енергетичної безпеки. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив під час ексклюзивного інтерв’ю телеканалу ІСТV.

    «Ми повинні бути на крок попереду. Ми не розуміємо, що буде далі, що буде в наступному році. Наступна зима також прийде обов’язково і в Україну, і в світ, і треба буде реагувати. І так само, коли закінчиться в нас контракт на транзит російського газу Україною у 2024 році», – пояснив Зеленський.

    На думку президента, відповіді на ці питання необхідно було знайти ще 10 років тому. «І тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати. Думаю, що найближчим часом людям покажемо», – вважає Зеленський.

    Також голова держави назвав російський газопровід «Північний потік – 2» «сучасною енергетичною зброєю Росії», наслідки від використання якої ще нікому невідомі.

    Нагадаємо, російський газопровід «Північний потік – 2» готовий до запуску, але для цього необхідний дозвіл від влади Федеративної Республіки Німеччини. «Північний потік – 2» заповнили технічним газом.

    Нагадаємо, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» розповів, що жодної загрози зриву опалювального сезону в Україні немає, адже Міненерго запасло газу більше, ніж у 2019 році.

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    Теги: ЄС газ транзит Володимир Зеленський Україна Північний потік-2
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    Зеленський анонсував «енергетичну трансформацію» України