Синоптики пояснили, що таке «сало» на водоймах узимку

Гідрометеорологи пояснили, що саме відбувається з водоймами під час морозів

Після похолодання українці фіксують на річках і озерах шугу, сніжуру, забереги та ополонки

Після зниження температури повітря на водоймах України почали формуватися різні льодові явища, які часто викликають запитання у громадян щодо їхньої природи та безпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідромет центр.

Фахівці пояснюють, що першою стадією льодового режиму є так зване «сало» – поява тонкої плівки або плям льоду на поверхні води.

фото: Український гідромет центр

Наступним етапом може бути «сніжура» – в’язка маса з води та снігу, яка формується після випадіння опадів на відкриту воду.

фото: Український гідромет центр

Також на берегах водойм утворюються «забереги» – смуги льоду, що примерзають до берегової лінії, тоді як основна частина водної поверхні залишається відкритою.

фото: Український гідромет центр

У період нестабільних температур часто спостерігається «неповний льодостав», коли крига вкриває лише частину водойми.

фото: Український гідромет центр

Окремим явищем є «ополонки» – ділянки відкритої води серед льодового покриву, які виникають через рух води або коливання температури.

фото: Український гідромет центр

Під час активного льодоходу формується «шуга» – внутрішньоводна крига, яка піднімається на поверхню або переноситься течією.

фото: Український гідромет центр

У разі скупчення шуги та крижин у руслі річки виникає «зажор», що може частково перекривати течію і спричиняти підвищення рівня води.

фото: Український гідромет центр

До слова, синоптикиня Наталка Діденко заявила, що з 26 січня слід очікувати потепління та плюсову температуру на стовпчиках