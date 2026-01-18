Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
Прогноз погоди на різних сервісах не суттєво відрізняється у загальній тенденції
Україну цього тижня та на початку наступного чекає переважно зимова погода з морозами, але різні погодні сервіси дають трохи різні акценти щодо їхнього «поведінки» – чи то стабільно холодно, чи з короткими періодами послаблення. «Главком» зібрав основні прогнози на наступний тиждень.
Український Гідрометцентр
Прогноз на найближчі дні:
- Захід: вночі −18…−20°C, вдень −11…−7 °C.
- Північ: вночі до −23 °C, вдень −12…−9 °C.
- Центр: вночі ~−15…−20 °C, вдень −11…−9 °C.
- Схід: сильні морози вночі ~−20…−18 °C, вдень −6…−10 °C, в окремі дні можливий сніг.
- Південь: вночі ~−10…−12 °C, вдень ~−6…−8 °C.
METEO.UA
Популярний український погодний портал із добовими та тижневими даними повідомляє про середню температуру наступного тижня:
- Захід: −19…−7 °C.
- Північ: −18…−10 °C.
- Центр: −21…−7 °C.
- Схід: −14…−10 °C.
- Південь: −11…−3 °C (у містах ближче до моря трохи тепліше).
За METEO.UA найвищі денні температури (ще близько до нуля) прогнозуються на півдні та на Закарпатті в середині тижня (приблизно середа–четвер).
METEO.UA інколи показує легше зниження морозів у денну пору, але загальна картина сильно холодна, морози трохи коливаються залежно від конкретної доби.
SINOPTIK
Орієнтовні тижневі тенденції:
- Захід: часто очікуються морозні ночі ~−10…−18 °C, вдень −7…−12 °C; можливі короткі періоди −3…−5 °C у денні години ближче до вихідних.
- Північ: стійкі морози вночі ~−15…−20 °C, вдень ~−8…−13 °C.
- Центр: схожа ситуація на півночі; морозно без значних відлиг у плані середніх температур.
- Схід: морозно ~−12…−18 °C вночі, вдень −7…−12 °C.
- Південь: трохи м’якше, вдень інколи навіть близько до −2…+1 °C у пізні години тижня.
За зведеним прогнозом Sinoptik найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня, особливо на півдні/заході – коли денна температура дещо наближатиметься до нуля.
Sinoptik більше деталізує по містах й інколи прогнозує легше денне потепління, яке на Український Гідрометцентр може бути подано обережніше. Але загальна холодна тенденція зберігається.
Як відомо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
