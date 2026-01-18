Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня

Найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня

Прогноз погоди на різних сервісах не суттєво відрізняється у загальній тенденції

Україну цього тижня та на початку наступного чекає переважно зимова погода з морозами, але різні погодні сервіси дають трохи різні акценти щодо їхнього «поведінки» – чи то стабільно холодно, чи з короткими періодами послаблення. «Главком» зібрав основні прогнози на наступний тиждень.

Український Гідрометцентр

Прогноз на найближчі дні:

Захід: вночі −18…−20°C, вдень −11…−7 °C.

Північ: вночі до −23 °C, вдень −12…−9 °C.

Центр: вночі ~−15…−20 °C, вдень −11…−9 °C.

Схід: сильні морози вночі ~−20…−18 °C, вдень −6…−10 °C, в окремі дні можливий сніг.

Південь: вночі ~−10…−12 °C, вдень ~−6…−8 °C.

METEO.UA

Популярний український погодний портал із добовими та тижневими даними повідомляє про середню температуру наступного тижня:

Захід: −19…−7 °C.

Північ: −18…−10 °C.

Центр: −21…−7 °C.

Схід: −14…−10 °C.

Південь: −11…−3 °C (у містах ближче до моря трохи тепліше).

За METEO.UA найвищі денні температури (ще близько до нуля) прогнозуються на півдні та на Закарпатті в середині тижня (приблизно середа–четвер).

METEO.UA інколи показує легше зниження морозів у денну пору, але загальна картина сильно холодна, морози трохи коливаються залежно від конкретної доби.

SINOPTIK

Орієнтовні тижневі тенденції:

Захід: часто очікуються морозні ночі ~−10…−18 °C, вдень −7…−12 °C; можливі короткі періоди −3…−5 °C у денні години ближче до вихідних.

Північ: стійкі морози вночі ~−15…−20 °C, вдень ~−8…−13 °C.

Центр: схожа ситуація на півночі; морозно без значних відлиг у плані середніх температур.

Схід: морозно ~−12…−18 °C вночі, вдень −7…−12 °C.

Південь: трохи м’якше, вдень інколи навіть близько до −2…+1 °C у пізні години тижня.

За зведеним прогнозом Sinoptik найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня, особливо на півдні/заході – коли денна температура дещо наближатиметься до нуля.

Sinoptik більше деталізує по містах й інколи прогнозує легше денне потепління, яке на Український Гідрометцентр може бути подано обережніше. Але загальна холодна тенденція зберігається.

Як відомо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.