Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня
колаж: glavcom.ua

Прогноз погоди на різних сервісах не суттєво відрізняється у загальній тенденції

Україну цього тижня та на початку наступного чекає переважно зимова погода з морозами, але різні погодні сервіси дають трохи різні акценти щодо їхнього «поведінки» – чи то стабільно холодно, чи з короткими періодами послаблення. «Главком» зібрав основні прогнози на наступний тиждень.

Український Гідрометцентр 

Прогноз на найближчі дні:

  • Захід: вночі −18…−20°C, вдень −11…−7 °C.
  • Північ: вночі до −23 °C, вдень −12…−9 °C.
  • Центр: вночі ~−15…−20 °C, вдень −11…−9 °C.
  • Схід: сильні морози вночі ~−20…−18 °C, вдень −6…−10 °C, в окремі дні можливий сніг.
  • Південь: вночі ~−10…−12 °C, вдень ~−6…−8 °C.
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня фото 1

METEO.UA

Популярний український погодний портал із добовими та тижневими даними повідомляє про середню температуру наступного тижня:

  • Захід: −19…−7 °C.
  • Північ: −18…−10 °C.
  • Центр: −21…−7 °C.
  • Схід: −14…−10 °C.
  • Південь: −11…−3 °C (у містах ближче до моря трохи тепліше).

За METEO.UA найвищі денні температури (ще близько до нуля) прогнозуються на півдні та на Закарпатті в середині тижня (приблизно середа–четвер).

METEO.UA інколи показує легше зниження морозів у денну пору, але загальна картина сильно холодна, морози трохи коливаються залежно від конкретної доби.

Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня фото 2

SINOPTIK

Орієнтовні тижневі тенденції:

  • Захід: часто очікуються морозні ночі ~−10…−18 °C, вдень −7…−12 °C; можливі короткі періоди −3…−5 °C у денні години ближче до вихідних.
  • Північ: стійкі морози вночі ~−15…−20 °C, вдень ~−8…−13 °C.
  • Центр: схожа ситуація на півночі; морозно без значних відлиг у плані середніх температур.
  • Схід: морозно ~−12…−18 °C вночі, вдень −7…−12 °C.
  • Південь: трохи м’якше, вдень інколи навіть близько до −2…+1 °C у пізні години тижня.

За зведеним прогнозом Sinoptik найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня, особливо на півдні/заході – коли денна температура дещо наближатиметься до нуля.

Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня фото 3

Sinoptik більше деталізує по містах й інколи прогнозує легше денне потепління, яке на Український Гідрометцентр може бути подано обережніше. Але загальна холодна тенденція зберігається.

Як відомо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців

