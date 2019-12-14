Ексзаступниця Супрун побачила, як в МОЗ повертаються люди Раїси Богатирьової



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Ольга Стефанишина зазначила, що «старі схеми» повернули «старі кадри»

Стефанишина прокоментувала повернення на посади людей, які були звільнені у часи попереднього керівництва МОЗ

Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина говорить, що у Міністерство охорони здоров’я повернулися «старі схеми».

В інтерв’ю «Главкому» Стефанишина зазначила, що «старі схеми» повернули «старі кадри», зокрема, Олександр Толстанов та Олександр Чумак, який погрожував депутатці.«Толстанов був заступником Богатирьової. Чумак усе життя працює у фармбізнесі і є активним лобістом вітчизняного фармвиробника – і (новий міністр) Зоряна (Скалецька) призначила його своїм радником і довірила курувати фармацевтичний напрям , що є прямим конфліктом інтересів. За моєю інформацією, він регулярно ходить до міністерства», - стверджує колишня заступниця міністра МОЗ.

Також представниця парламентського комітету з питань охорони здоров’я нагадала, що іншими старими кадрами, які повертаються у систему є «Катерина Амосова (повернулась на посаду ректора Національного медінституту 30 листопада, - «Главком»), яку МОЗ звільнило у тому числі через розтрату коштів, з цього приводу були звіти Держаудитслужби».

«Валерій Запорожан, ректор Одеського медуніверситету, проти якого також розслідується низка порушень, теж вже присутній на нарадах у МОЗі. Це є ознакою повернення старих схем», - зауважила Стефанишина.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

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