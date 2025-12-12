Головна Світ Політика
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На руках президента США Дональда Трампа помітили пластирі
фото: Clash Report

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт: «Президент буквально постійно тисне людям руки»

У мережі поширилися обговорення щодо пластирів, які помітили на руках президента США Дональда Трампа. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції пояснила, що ці пов’язки політик носить через проблему постійних рукостискань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France 24.

Керолайн Лівітт стверджує, що представникам медіа раніше пояснювали, для чого Дональд Трамп носить пов'язки на руках. Це сталося після того, як президент з’явився на публіці з синцем на правій руці, замаскованим засобами для макіяжу.

За словами речниці пластирі потрібні через те, що «президент буквально постійно тисне людям руки». Також вона пояснила походження синців на руках президента, які також стали темою обговорення. «Він також щодня приймає аспірин, про що йшлося і в його попередніх медичних оглядах, а це може сприяти утворенню синця, який ви бачите», – додала Керолайн Лівітт.

фото з відкритих джерел

Зазначається, що коли Дональду Трампу виповниться 82 роки й він залишить свою посаду, він стане найстаршим президентом. До того ж повідомляється, що на відміну від свого попередника Джо Байдена, Трамп піклується про своє здоров’я.

Раніше «Главком» писав про те, що Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями. Глава держави з'явився на цьому заході з помітним шаром косметики на правій руці.

Також повідомлялося, що під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Тоді Білий дім пояснив появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. 

