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    Здоров'я

    Сovіd-19 змінює свідомість. У мережі порівняли дописи людини до і після хвороби

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    Блогер Марк Гордієнко захворів на коронавірус - Сovіd-19 змінює свідомість. У мережі порівняли дописи людини до і після хвороби
    Блогер Марк Гордієнко захворів на коронавірус

    Блогер ще місяць тому розповідав, що йому «реально противно» слухати історії тих, хто одужав від коронавірусу, а тепер сам підхопив Covid-19

    Блогер Марк Горідєнко, у якого майже 19 тисяч підписників у Facebook, захворів на коронавірус.

    Про це він повідомив сьогодні на своїй сторінці у соцмережі.

    За словами Гордієнка, він хворіє вже сьомий день: у блогера двостороння пневмонія, а температура підіймається до 39,3.

    «У кого легка форма, треба не розслаблятися, що б не перейшла у важку», – радить блогер.

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    Натомість у мережі нагадали Гордієнку, що ще місяць тому він розповідав, що йому «реально противно» слухати історії тих, хто одужав від коронавірусу.

    «Ті, хто одужали від корановірусу, з придихом розповідають як їм було важко, але вони здійснили подвиг Ісуса, воскресли після нежиті і втрати смаку… Психоз шахраїв, які банальним грипом розвели весь світ на трильйони доларів, вкинули в депресію мільйони людей, спровокували десятки тисяч самогубств, сприяли розорення мільйонів підприємців і втягнули в злидні сотні мільйонів людей», – писав блогер 10 жовтня.

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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      469018
    • Хворіють
      251310
    • Одужали
      209143
    • Померли
      8565

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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