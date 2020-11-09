Сovіd-19 змінює свідомість. У мережі порівняли дописи людини до і після хвороби

Блогер ще місяць тому розповідав, що йому «реально противно» слухати історії тих, хто одужав від коронавірусу, а тепер сам підхопив Covid-19

Блогер Марк Горідєнко, у якого майже 19 тисяч підписників у Facebook, захворів на коронавірус.

Про це він повідомив сьогодні на своїй сторінці у соцмережі.

За словами Гордієнка, він хворіє вже сьомий день: у блогера двостороння пневмонія, а температура підіймається до 39,3.

«У кого легка форма, треба не розслаблятися, що б не перейшла у важку», – радить блогер.

Натомість у мережі нагадали Гордієнку, що ще місяць тому він розповідав, що йому «реально противно» слухати історії тих, хто одужав від коронавірусу.

«Ті, хто одужали від корановірусу, з придихом розповідають як їм було важко, але вони здійснили подвиг Ісуса, воскресли після нежиті і втрати смаку… Психоз шахраїв, які банальним грипом розвели весь світ на трильйони доларів, вкинули в депресію мільйони людей, спровокували десятки тисяч самогубств, сприяли розорення мільйонів підприємців і втягнули в злидні сотні мільйонів людей», – писав блогер 10 жовтня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.