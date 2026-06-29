Спека і діабет: лікарі пояснили, як змінюється дія інсуліну влітку та як уникнути ускладнень

У спеку обов’язково потрібно пити достатньо негазованої води, навіть якщо немає відчуття спраги

Високі температури можуть як посилювати дію інсуліну, так і провокувати зворотні ризики через зневоднення організму

Літня спека може суттєво впливати на перебіг цукрового діабету, змінюючи потребу в інсуліні та ускладнюючи контроль рівня глюкози. Медики попереджають: у спекотний період організм стає більш чутливим до інсуліну, але водночас зростають ризики зневоднення, що може призводити до небезпечних коливань цукру в крові, пише «Главком».

Чому для людей з цукровим діабетом літо може стати викликом

У спеку кровообіг у поверхневих судинах активізується, це пришвидшує засвоєння інсуліну, особливо при ін’єкціях у стегна або плечі, пояснює ендокринологиня Юлія Кривов'яз. Водночас у теплу пору року зростає фізична активність – від прогулянок до активного відпочинку, що знижує потребу в базальному інсуліні та підвищує чутливість організму до нього.

Окремо лікарка звертає увагу на харчові зміни: у спеку часто зменшується апетит, а разом із ним і порції їжі, через що може знижуватися потреба в болюсному інсуліні. Водночас існує й протилежний ризик – зневоднення. Через втрату рідини підвищується концентрація крові, що може призводити до зростання рівня глюкози та ще більшого порушення водного балансу.

«У спеку обов’язково потрібно пити достатньо негазованої води, навіть якщо немає відчуття спраги», – наголошує Кривов'яз.

Своєю чергою лікарка-ендокринологиня Олена Тополенко підкреслює, що високі температури ускладнюють контроль глікемії та підвищують чутливість організму до теплового стресу. Це може призводити до коливань рівня цукру в крові та підвищеного ризику зневоднення.

Як подбати про себе влітку

Фахівці радять пацієнтам із діабетом дотримуватися низки правил у літній період. Зокрема, регулярно контролювати рівень глюкози – до, під час і після фізичної активності, а також частіше протягом дня. Важливо підтримувати достатній питний режим, віддаючи перевагу воді та трав’яним напоям, і уникати алкоголю, солодких та надмірно кофеїнових напоїв.

«Влітку може змінитися ваша потреба у базальному та болюсному інсуліні. Порадьтеся з лікарем з приводу можливих змін доз інсуліну в спекотну пору року», – наголошує Юлія Кривов'яз.

Ендокринологиня радить робити ін’єкції в прохолодних умовах. А сам препарат зберігати подалі від сонця. «Не залишайте його в машині. Транспортуйте інсулін у ручному багажі. Рекомендовано зберігання інсуліну в термочохлах або термопеналах», – пояснює лікарка.

Не забувайте і про захист від сонця. Уникнення опіків, використання сонцезахисних засобів, головних уборів і легкого одягу допомагає зменшити ризики перегрівання та додаткової втрати рідини.

Окрему увагу слід приділяти харчуванню – лікарі радять обмежити жирні та смажені страви, натомість обирати легку їжу з овочів і фруктів, дотримуючись індивідуальних рекомендацій щодо діабету.

У разі появи симптомів теплового виснаження – слабкості, головного болю, запаморочення чи надмірного потовиділення – фахівці радять негайно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.