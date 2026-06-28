Прогноз погоди на тиждень 29 червня – 5 липня 2026 року

Україну протягом цього тижня накриє аномальна спека, але місцями у різних областях очікуються короткочасні дощі та грози

Після нестійкої погоди наприкінці червня в Україну почне надходити гаряче повітря, тож перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

29 червня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +32°..+334°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +23°..+25°, вдень +34°..+37°. Сонячно, ясно.

на заході: Температура вночі +23°..+25°, вдень +35°..+37°. Сонячно, ясно.

на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +29°..+31°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.

у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +33°..+35°. Хмарно з проясненнями.

30 червня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +33°..+35°. Хмарно, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +24°..+27°, вдень +36°..+38°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +22°..+24°, вдень +34°..+36°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.

у центрі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.

у Києві: Температура вночі +24°..+26°, вдень +33°..+35°. Мінлива хмарність.

1 липня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.

на півдні: Температура вночі +25°..+27°, вдень +32°..+34°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +21°..+23°, вдень +31°..+33°. Малохмарно, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+34°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +26°..+28°, вдень +30°..+32°. Ясно, Сонячно.

у Києві: Температура вночі +26°..+28°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.

2 липня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +31°..+33°. Сонячно, сухо.

на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, ясно.

на заході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.

у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.

у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.

3 липня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +25°..+27°. Хмарно, помірний дощ.

на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +18°..+20°, вдень +20°..+22°. Малохмарно, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +30°..+32°. Сонячно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +24°..+26°. Малохмарно, невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +30°..+32°. Мінлива хмарність.

4 липня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +19°..+23°, вдень +30°..+34°. Спекотно. Сонячно.

на заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +24°..+28°. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози.

на сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза.

у центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність. Можливі короткочасні дощі та локальні грози.

у Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується.

5 липня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: