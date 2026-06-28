Прогноз погоди на тиждень 29 червня – 5 липня 2026 року
Україну протягом цього тижня накриє аномальна спека, але місцями у різних областях очікуються короткочасні дощі та грози
Після нестійкої погоди наприкінці червня в Україну почне надходити гаряче повітря, тож перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
29 червня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +32°..+334°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +23°..+25°, вдень +34°..+37°. Сонячно, ясно.
- на заході: Температура вночі +23°..+25°, вдень +35°..+37°. Сонячно, ясно.
- на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +29°..+31°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.
- у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +33°..+35°. Хмарно з проясненнями.
30 червня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +33°..+35°. Хмарно, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +24°..+27°, вдень +36°..+38°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +22°..+24°, вдень +34°..+36°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.
- у центрі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Сонячно, ясно.
- у Києві: Температура вночі +24°..+26°, вдень +33°..+35°. Мінлива хмарність.
1 липня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +22°..+24°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.
- на півдні: Температура вночі +25°..+27°, вдень +32°..+34°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +21°..+23°, вдень +31°..+33°. Малохмарно, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+34°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +26°..+28°, вдень +30°..+32°. Ясно, Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +26°..+28°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.
2 липня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +23°..+25°, вдень +31°..+33°. Сонячно, сухо.
- на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, ясно.
- на заході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.
- у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Сонячно, сухо.
- у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +29°..+31°. Сонячно, ясно.
3 липня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +25°..+27°. Хмарно, помірний дощ.
- на півдні: Температура вночі +21°..+23°, вдень +30°..+32°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +18°..+20°, вдень +20°..+22°. Малохмарно, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +30°..+32°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +21°..+23°, вдень +24°..+26°. Малохмарно, невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +23°..+25°, вдень +30°..+32°. Мінлива хмарність.
4 липня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +19°..+23°, вдень +30°..+34°. Спекотно. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +24°..+28°. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози.
- на сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза.
- у центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність. Можливі короткочасні дощі та локальні грози.
- у Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується.
5 липня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, можливі грози.
- на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +29°..+33°. Спекотно. Сонячно з невеликою хмарністю.
- на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +21°..+25°. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози.
- на сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність. Можливі короткочасні дощі та грози.
- у центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ.
- у Києві: Температура вночі +17°..+18°, вдень +25°..+26°. Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза.
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