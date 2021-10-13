В Україні вже 15 областей – «помаранчеві»

Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня

Станом на ранок 13 жовтня в Україні перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19, до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Отже, наразі до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 438 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій, який визначено на рівні 60 на 100 тис. населення, по Україні перевищено та складає 63,5 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності на Covid-19 становить 269 на 100 тис. населення.

Графіка МОЗ

Найвищий рівень захворюваності в Луганській – 864 на 100 тис. населення, Чернівецькій – 853 на 100 тис. населення, Сумській областях – 637.

Рівень госпіталізацій перевищено у 14 регіонах: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Станом на 12 жовтня завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищено в п'яти регіонах; Дніпропетровській - 65,5%, Донецькій (71,9%), Запорізькій (67,7%), Одеській (69,5%), Харківській (66,4%) областях.

Нагадаємо, в Україні з'явилаяь «червона» зона карантину. Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

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